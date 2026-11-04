聽新聞
0:00 / 0:00
影／支持者夜市嗆蔣萬安 沈伯洋呼籲「他掃任他掃」經過就好
民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在立法院受訪，被詢問到今天為什麼打領帶，沈伯洋表示自己很少打領帶，因為要上節目受訪，所以打領帶以示莊重。
談到台北市長蔣萬安跟進以投遞信箱方式發放《萬安警報》引起熱議。對此沈伯洋表示《順報》是以推廣未來政策並加入有趣元素，而《萬安警報》看起來還是像傳統發送的文宣，本質上看起來還是有點不太一樣。至於《萬安警報》的取名，沈伯洋笑說，通常警報都是要躲起來，「所以這個名字取的，我覺得也是滿有趣味性的。」
關於蔣萬安與柯志恩合體在寧夏夜市掃街造成很大風潮，沈伯洋表示對他來說是戒慎恐懼。針對有洋流支持者嗆聲遭警方驅趕，沈伯洋呼籲支持者沒有必要這樣，他掃任他掃，支持者經過就經過就好，不用特別表達自已的意思。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。