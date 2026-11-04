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李四川拋建蘆社大橋串聯雙北 許宇甄：與松機遷建可雙軌並行

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立法院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

新北市長候選人李四川拋出未來擬蓋蘆社大橋，透過交通建設將北士科輝達高科技產業量能延伸至五股、蘆洲等。媒體關注是否與松山機場遷建衝突，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，二者可雙軌並行，蘆社大橋打通雙北交通的，跟社子島的開發沒衝突，是落實社子島繁榮的基礎設施。

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李四川日前表示，北士科引進輝達後，相關產業量能也應延伸至新北市，因此他主張興建蘆社大橋，透過交通串聯北士科與蘆洲、五股，讓高科技產業能進一步向新北發展。

許宇甄表示，松機遷建、興建蘆社大橋等二者可雙軌並行。因為社子島的開發是屬於雙北層級，松山機場的遷建其實是屬於中央國防跟交通相關的議題。所以兩者推動的程序跟預算來源本就不同，不需要二選一，大可同步推進。

許宇甄說，尤其蘆社大橋是開發的關鍵配套，李四川所主張的蘆社大橋，是在打通雙北交通的一個脈絡。這不僅跟社子島的開發沒有衝突，反而是落實社子島繁榮必備的基礎設施。

國民黨新北市長候選人李四川（中）。聯合報系資料照
國民黨新北市長候選人李四川（中）。聯合報系資料照

李四川 許宇甄 雙北 2026九合一選舉 新北市選舉

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