「我的競總在大街小巷」李明璇決定不辦競總成立大會改辦這個

年底九合一選舉倒數，議員們紛紛舉辦競選總部成立大會。不過，台北市松山信義區北市議員候選人李明璇在臉書上透露，不會舉辦競總成立大會，反而是多印文宣、多勤走，「我的競選總部，就在松山信義的大街小巷」。

松山信義選區共計選9席議員，民進黨有現任議員洪健益、許淑華和張文潔，以及候選人郭凡。國民黨現任議員有戴錫欽、秦慧珠和詹為元。特別是在藍營，由於王鴻薇、徐巧芯順利轉戰立委，就空出了2席，並由2名新人候選人李明璇、許原榮參選，同時民眾黨也派許甫參選。

李明璇在臉書上向民眾表說，想了很久最後決定不辦競總成立大會，畢竟大家捐的小額捐款要好好珍惜、花在刀口上，自己多數在外面拜票，很少待在室內，同時選區是台北市最貴的信義區，選戰的各項開支，都比在高雄多了好幾倍，所以要將有限的資源，花在最值得的地方。

李明璇說，如此可以多印好多文宣、多走更勤一點，也讓更多台北市民看見她，「我的競選總部，就在松山信義的大街小巷」；雖然資源很有限，但是沒關係，她就用更多的時間、更多的腳步去補。

不過，李明璇也說，這禮拜五下午4時到6時，決定在永春市場舉辦「李明璇見面會」。這次會把所有的應援文宣小物通通帶到現場，任君選購，想合照、想簽名、想給她鼓勵，通通歡迎。沒有華麗的舞台，就一個陽春小攤位，但有最真實的李明璇。