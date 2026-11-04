快訊

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

空軍岡山基地T-34教練機「海豚跳」傳重落地 起落架受損跑道關閉

聽新聞
0:00 / 0:00

「我的競總在大街小巷」李明璇決定不辦競總成立大會改辦這個

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
李明璇說，以多印好多文宣、多走更勤一點「我的競選總部，就在松山信義的大街小巷」。圖／台北市議員候選人李明璇提供
李明璇說，以多印好多文宣、多走更勤一點「我的競選總部，就在松山信義的大街小巷」。圖／台北市議員候選人李明璇提供

年底九合一選舉倒數，議員們紛紛舉辦競選總部成立大會。不過，台北市松山信義區北市議員候選人李明璇在臉書上透露，不會舉辦競總成立大會，反而是多印文宣、多勤走，「我的競選總部，就在松山信義的大街小巷」。

2026九合一選舉

松山信義選區共計選9席議員，民進黨有現任議員洪健益、許淑華和張文潔，以及候選人郭凡。國民黨現任議員有戴錫欽、秦慧珠和詹為元。特別是在藍營，由於王鴻薇、徐巧芯順利轉戰立委，就空出了2席，並由2名新人候選人李明璇、許原榮參選，同時民眾黨也派許甫參選。

李明璇在臉書上向民眾表說，想了很久最後決定不辦競總成立大會，畢竟大家捐的小額捐款要好好珍惜、花在刀口上，自己多數在外面拜票，很少待在室內，同時選區是台北市最貴的信義區，選戰的各項開支，都比在高雄多了好幾倍，所以要將有限的資源，花在最值得的地方。

李明璇說，如此可以多印好多文宣、多走更勤一點，也讓更多台北市民看見她，「我的競選總部，就在松山信義的大街小巷」；雖然資源很有限，但是沒關係，她就用更多的時間、更多的腳步去補。

不過，李明璇也說，這禮拜五下午4時到6時，決定在永春市場舉辦「李明璇見面會」。這次會把所有的應援文宣小物通通帶到現場，任君選購，想合照、想簽名、想給她鼓勵，通通歡迎。沒有華麗的舞台，就一個陽春小攤位，但有最真實的李明璇。

李明璇 2026九合一選舉 台北市選舉 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

赴鄭朝方競總致意遭撤銷黨籍 竹縣議員上官秋燕轟：逼人太甚

沈伯洋邀二次辯論 羅智強還原吳思瑤協商說三謊「不和沒誠信陣營協商」

【重磅快評】賴清德「指派」議長 阿扁高級恭維飄酸味

高雄市長選舉公辦政見會11月14日登場 無提問無辯論

相關新聞

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

台北市長蔣萬安牽手石舫亘與國民黨台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶合體，深入北市最綠票倉大同區蘭州市場拜票，現場凍蒜聲不斷，兩位太座不僅當先生的分身，也開啟採買模式，從第一攤就開始買，甚至才剛開始拜票，就遇到攤商攤位掛的蔣萬安天下第一攤照片，「另類夫妻同框」。

柯文哲談沈伯洋「洋流」：人工產物 看你可以撐多久

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」現象，民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化輔選時表示，洋流是一個人工的產物，「看你可以撐多久」，但他認為，「洋流」就算是假象，還是會有效果。

沈伯洋譏「萬安警報」聽到要躲？蔣萬安嗆：避免被錯誤訊息轟炸

蔣萬安陣營預計今天起透過派報員投遞信箱的方式，發放首波「萬安警報」，遭譏是抄襲沈伯洋的「順報」；民進黨台北市長候選人沈伯洋今也酸「遇到萬安警報是要躲起來」；蔣萬安上午受訪則反嗆「躲起來是避免被錯誤的訊息轟炸」。

港湖女神高嘉瑜開唱「中壢順起來」 掃市場喊話力挺魏筠、張曉昀

選戰倒數，台北市議員候選人高嘉瑜，今日與桃園市議員魏筠、張曉昀合體，到內壢市場掃街拜票。三人先來到內壢福海宮參拜，再到內壢名店名家豆漿，品嚐小籠包。內壢市場攤商紛紛送上青蒜、菜頭，寓意「凍蒜」、「好彩頭」，祝福三人順利當選、連任。

長者排富免健保費卓榮泰恐不副署 李四川：11月28日用選票教訓行政院

國民黨新北市長候選人李四川今天至下泰山巖顯應祖師廟參拜，關於蘇巧慧缺席長者排富免健保費投票，行政院長卓榮泰恐採不副署。李四川呼籲卓院長應看見新北市近80萬長輩照顧的需求，若行政院不副署，呼籲市民11月28日用選票來教訓行政院。

影／支持者夜市嗆蔣萬安 沈伯洋呼籲「他掃任他掃」經過就好

民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在立法院受訪，被詢問到今天為什麼打領帶，沈伯洋表示自己很少打領帶，因為要上節目受訪，所以打領帶以示莊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。