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反擊蘇立委應修法解決都更限高 李四川酸：如果不懂可以來請教我

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川表示斯文里都更受航高限制，蘇身為立委應該修法解除限制，蘇如果不懂可以來問，他會好好的告訴她問題在哪裡。記者黃子騰／攝影
李四川表示斯文里都更受航高限制，蘇身為立委應該修法解除限制，蘇如果不懂可以來問，他會好好的告訴她問題在哪裡。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天至下泰山巖顯應祖師廟參拜，關於都更陪伴政策被蘇巧慧質疑對北市業務不熟悉？李四川反擊表示，斯文里都更受航高限制，蘇身為立委應該修法解除限制，並酸蘇如果不懂可以來問，他會好好的告訴她問題在哪裡。

2026九合一選舉

李四川今天上午在新北市議員陳明義、蔡淑君、市議員參選人蔡佩呈陪同下，至下泰山巖顯應祖師廟參拜，接著至福泰市場掃街拜票。被問及侯友宜市長將朱副市長降調為副秘書長引發外界討論。李四川說，事務官是國家培養的，在侯市長人事權凍結之前，希望把事務官能夠留在市政府，繼續為國家來打拚，這本來就是很平常的處理，包括高雄陳其邁市長也是這樣處理，並不是對誰有沒有信心，事務官是讓國家來使用，未來能夠為國家、為城市來努力。

關於近期網路上有許多網軍側翼對李四川人身攻擊，甚至詛咒其生命，李四川曾呼籲蘇巧慧控管一下網軍側翼，但蘇巧慧回應「笑笑看過去就好」。李四川痛批蘇巧慧從張淑娟被抹黑，還有造謠新北市餵毒案、以及管中閔校長論文事件的攻擊，對人家的批評跟傷害，至今連一句道歉的話都沒有，去批評別人已經變成她的日常，李四川表示，選舉沒有必要抹黑，呼籲蘇好好約束她所有的側翼，能夠回到正面的選舉。

關於沈伯洋都更陪伴的政策，李四川質疑哪有這麼多人力，反問沈伯洋說難道是要陪伴建商？但蘇巧慧競辦反擊說台北市本來就有都更陪伴機制，質疑你對北市業務不熟悉。李四川被問及時表示，關於都更陪伴市政府本來就在做，不管是建築師或是估價師，但沈伯洋提出的卻好像「陪伴」就可以解決都更。

李四川說，台北市大同區斯文里都更案問題不是陪伴，是因為航高的限制，陪伴也沒有用。李四川指出，蘇是立法委員，如果懂都更應該去修法讓限高能夠解除，才叫做真的懂都更，所有的都更沒有像她一句話說陪伴就可以解決，李四川還酸：「如果不懂可以來請教我，我會好好的告訴她都更問題出在哪裡。」

國民黨新北市長候選人李四川至下泰山巖顯應祖師廟參拜。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長候選人李四川至下泰山巖顯應祖師廟參拜。記者黃子騰／攝影

李四川今天上午在新北市議員陳明義、蔡淑君、市議員參選人蔡佩呈陪同下，至下泰山巖顯應祖師廟參拜。記者黃子騰／攝影
李四川今天上午在新北市議員陳明義、蔡淑君、市議員參選人蔡佩呈陪同下，至下泰山巖顯應祖師廟參拜。記者黃子騰／攝影

李四川 立委 修法 2026九合一選舉

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