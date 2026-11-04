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何欣純公布競選形象影片「台中換欣」 要改變被塞住的台中

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

民進黨台中市長候選人何欣純今天公布競選形象影片，主題是「台中換欣 你的市長何欣純」，影片呈現出台中雖位於台灣中央，擁有得天獨厚的居中效益，卻被「塞住」的窘境。何強調，她很著急，想為城市找到解方，呼籲市民把握改變的機會，一起讓台中大步向前。

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這支時長1分鐘的形象影片，從何欣純搭乘高鐵的畫面開始，指出台中往南往北都不到1小時，擁有獨特的居中效益，可以匯集產業與人才，但實際上台中卻被塞住了，如同大排長龍的車陣、動輒90秒的紅燈，從思維到文化停滯不前，讓人著急，需要改變。

何欣純表示，決定參選市長後，她走遍每個里和社區，傾聽民眾聲音，很多人覺得台中地理位置好、氣候宜人，但就是少了那麼一點，大眾運輸系統緩慢，創業得不到支持，很多建設停滯不前，讓人覺得又卡又拖。

何欣純指出，影片有一段是很長的紅燈，整條路上塞滿車輛，喇叭聲此起彼落，這是真實的片段，不是AI生成影片，團隊在上下班尖峰時段去街道上取景，直接反映出市民生活的實況。

何欣純說，她很急，比市民還要急，想找到解方，將這座城市欠缺東西補上，這也是她在立法院6度鞠躬、拜託在野黨通過軍購特別預算的原因；希望透過這支影片，呼籲市民不分黨派把握這次改變的契機，這幾年台中缺乏效率與魄力，若再不快一點，會被其他城市甩在後頭。

何欣純競選總部總幹事、法務部前部長邱太三表示，他曾經擔任高雄與桃園市副市長，跨縣市一對比，能感受到台中的發展腳步確實慢下來了，需要真正在地經營、了解痛點的人來帶領，何是最佳人選。民進黨議會黨團總召周永鴻強調，台中不能在等另一個4年，必須換新前進。

有媒體詢問，前立委沈富雄認為國民黨近期民調下滑是因為人民對施政感到灰心。何欣純說，台中市民確實非常有感，這幾年台中有很多問題，治安、公安、兒虐、食安，看不到市府拿出解方，才會展現在近期的民調上，市民希望未來市長能承接期待，改善這座城市。

民進黨台中市長候選人何欣純（中）發布競選形象影片「台中換欣 你的市長何欣純」。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純（中）發布競選形象影片「台中換欣 你的市長何欣純」。記者陳敬丰／攝影

何欣純表示，台中擁有獨特的居中效益，過去幾年卻「塞住」了，盼市民把握這次改變的機會，讓台中大步向前。記者陳敬丰／攝影
何欣純表示，台中擁有獨特的居中效益，過去幾年卻「塞住」了，盼市民把握這次改變的機會，讓台中大步向前。記者陳敬丰／攝影

台中 何欣純 影片 2026九合一選舉 台中市選舉

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