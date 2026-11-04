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蘇巧慧蘆洲果菜市場掃街 喊加速蘆洲南北側計畫

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天清晨5時前往蘆洲大台北果菜市場掃街拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天清晨5時前往蘆洲大台北果菜市場掃街拜票。記者葉德正／攝影

選戰倒數24天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天清晨5點前往蘆洲大台北果菜市場掃街拜票，沿途受到攤商熱情歡迎，不少攤商送上蔥、蒜、菜頭祝福蘇巧慧。蘇巧慧表示，選戰進入最後關鍵階段，會持續「勤跑、勤跑、再勤跑」，把握每分每秒爭取市民認同，未來若有機會擔任市長，將加速推動蘆洲南北側都市計畫，同步完善公共設施、提升生活機能。

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蘇巧慧今天與新北市議員邱婷蔚、彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍及議員候選人陳俊維、立委林淑芬等人前往市場掃街，蘇巧慧說，前一晚才與新北隊夥伴出席蘆洲、五股聯合幹部授證大會，不到12小時又再次碰面，就是希望展現團隊勤跑選戰、全力以赴的態度。

蘇巧慧表示，選戰倒數階段，每一分每一秒都非常珍貴，接下來會持續走遍新北各地，向市民報告過去的成績、現在的態度，以及未來的城市願景，爭取更多認同與支持。

蘇巧慧指出，未來若有機會擔任市長，將加速推動蘆洲南北側都市計畫，同步完善公共設施、提升生活機能。她也提到，蘆洲市民長期關心醫療資源不足問題，未來將加速推動蘆洲醫院，朝急重症醫療及高齡照護中心方向規畫，補足在地醫療缺口，讓民眾不必為了就醫跨區奔波。

針對三重果菜市場遷移議題，蘇巧慧強調，重大公共建設應尊重地方民意、公開透明，因此她堅決反對將三重果菜市場遷移至蘆洲，未來會以市民需求為優先，打造更宜居的蘆洲。

蘇巧慧也預告，本周末將接連舉辦兩場「慧聚繁星」造勢晚會，11月7日將在板橋溪北公園舉行，行政院長卓榮泰將到場；11月8日則移師蘆洲三民高中，副總統蕭美琴也將出席，兩場活動均於晚間6點30分開放進場，希望透過兩場活動展現新北隊團結力量，也讓市民更了解她對新北未來的規畫。

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