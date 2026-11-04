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【重磅快評】賴清德「指派」議長 阿扁高級恭維飄酸味

聯合報／ 主筆室
民進黨台南市長候選人陳亭妃（前排左三）啟動卅七區鐵馬拜會行程，前總統陳水扁（前排中）當神秘嘉賓力挺，並點名林俊憲缺席。記者謝進盛／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃（前排左三）啟動卅七區鐵馬拜會行程，前總統陳水扁（前排中）當神秘嘉賓力挺，並點名林俊憲缺席。記者謝進盛／攝影

阿扁又給總統賴清德出難題了！阿扁昨天現身民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬誓師記者會，他刻意點名缺席的林俊憲，還要陳爭大讓小，「議長由賴清德指派」；阿扁一席話語驚四座，不知道這是對賴的恭維還是諷刺，話中飄出些許酸味，更讓戒慎恐懼協會總會長林俊憲尷尬到極點。看來，台南這一局，賴清德恐怕要一直戒慎恐懼到議長投票後才行。 

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賴清德與阿扁關係微妙，在長年政治合作與競合中，阿扁曾數度拋出令賴感到棘手的難題，這些難題不僅涉及政治及法律，更牽動民進黨派系平衡與大選布局；其中最受矚目的莫過特赦案，賴擔任行政院長及台南市長期間曾多次主張應特赦陳水扁，但賴就任總統後，阿扁仍未獲特赦，兩人最大心結莫過於此。 

其次是賴清德強推選罷法排黑條款，外界視為排扁條款，規定曾犯洗錢防制法等罪者終身不得參選，直接衝擊扁子陳致中的政治生涯，陳水扁甚至宣稱民進黨執意要讓他「絕後」，他也沒有必要再支持民進黨。這也是近年扁賴形同陌路的關鍵之一，即使陳亭妃競選總部成立，扁賴也未同台。

最近的案例是昨天陳亭妃鐵馬誓師記者會，這根本是阿扁的場子，阿扁在台上開講暢所欲言，只能用「唱作俱佳」來形容了，而這個舞台正是賴系／新潮流系的立委林俊憲、賴惠員、郭國文、林宜瑾等人共同搭建起來的。 

至今仍有高人氣的陳水扁先誇讚陳亭妃即將是台南第一位女市長，刻意環顧周邊並問「怎麼沒看到林俊憲」，陳亭妃則忙著比手勢「北上」回應，阿扁接著說，賴清德已對台南下達軍令，要拿下全國第一名得票率，若沒達成會很漏氣。

更致命的是，阿扁還拿林俊憲「戒慎恐懼協會總會長」的身分做文章，反問「今天怎麼沒看到林俊憲？是想說穩當選嗎？」，阿扁強調戒慎恐懼顧台灣、顧台北選情，要先從台南開始戒慎恐懼，因此，「我也要拜託俊憲兄」；他也提點陳亭妃要爭大讓小 ，未來議長由賴清德指派。 

薑是老的辣，阿扁幾句話就點出民進黨在台南的問題。對於陳亭妃這場選舉而言，除了競總成立，昨天誓師動員記者會是她最重要的陸戰行動，但除了林俊憲，在初選時力挺林俊憲的賴惠員、郭國文、林宜瑾也集體缺席，顯示派系裂痕仍深。而前兩天當地議員候選人蔡筱薇的競總成立，台南的綠委全員到齊，一熱一冷，恰成對比。

精明的阿扁當然看出問題所在，點名林俊憲則是直接重踩賴系的痛腳，如果連台南都不戒慎恐懼，甚至集體缺席，民進黨的口號不是喊假的嗎？

賴系雖輸掉市長初選，但仍不放棄地方權力角力，集體缺席陳亭妃誓師動員記者會，透露賴系不願在選後讓台南完全落入「妃系獨大」的局面，所以輔選陳亭妃就是點到為止，添增陳的光環就能免則免。

這就是民進黨在台南政治生態的現實，阿扁要陳亭妃爭大讓小，未來議長由賴清德指派，陳亭妃未必聽進去，但阿扁的誇張語法已把賴放在違背憲政體制與地方制度法的紅線上，過去不論是陳水扁或蔡英文當總統兼任黨主席時，都沒有「指派」過議長，因為議長必須由全體議員投票產生。

陳水扁表面上是「做球給賴清德」，實際是為賴扣上「擴權」的大帽子，更把賴推上火線，強迫賴必須出面承擔「沒收地方民主」或「介入派系分贓」的罵名；但如果民進黨的議員席次沒過半，賴清德還要不要指派議長人選？阿扁這種狠勁還真是少有。

2026九合一選舉 陳亭妃 林俊憲 賴清德 陳水扁 台南市選舉

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