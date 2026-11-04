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大咖接連輔選 沈伯洋11月20日再赴台中助陣何欣純

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（前左二）中秋連假赴台中，據悉他11月20日將再度到台中與台中市長候選人何欣純（前左三）合體。聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人沈伯洋（前左二）中秋連假赴台中，據悉他11月20日將再度到台中與台中市長候選人何欣純（前左三）合體。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋9月27日曾到台中，與台中市長候選人何欣純走讀西區審計新村到市民廣場，掀起大批民眾跟隨，塞滿草悟道。沈當時答應會再到台中，據了解，何競總已經規畫11月20日「洋流」、「欣潮」再次合體，選前一周炒熱選情。

2026九合一選舉

據悉，該次活動屬於正式的競選造勢活動，和此前的城市走讀比較不同，因此不只沈、何，包含民進黨新北市長候選人蘇巧慧、基隆市長候選人童子瑋等人都會登場；目前具體地點尚待確認，坊間傳出的可能地點有烏日高鐵站旁，會是較適合舉辦大型造勢的場所。

何欣純參選以來，重點強調大咖輔選、拉高投票率的策略，賴清德總統、副總統蕭美琴等人多次到台中，前總統蔡英文明天也將第三度助陣，沈伯洋則是中秋連假後，選前一周第二次合體。

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