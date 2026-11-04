快訊

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

空軍岡山基地T-34教練機「海豚跳」傳重落地 起落架受損跑道關閉

聽新聞
0:00 / 0:00

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市長蔣萬安牽手石舫亘與國民黨台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶合體，深入北市最綠票倉大同區蘭州市場拜票，現場凍蒜聲不斷，兩位太座不僅當先生的分身，也開啟採買模式，從第一攤就開始買，甚至才剛開始拜票，就遇到攤商攤位掛的蔣萬安天下第一攤照片，「另類夫妻同框」。

2026九合一選舉

年底選戰倒數24天，蔣萬安今天上午主持市政記者會，太太石舫亘與江啟臣妻子劉姿伶首度年底選戰合體，一同直搗台北市「最綠票倉」大同區，兩人還沒現身，附近支持民眾就已經到市場外等候，兩人一到場，現場民眾相當熱情，兩位牽手也展現親和力，遇到個子比較小的長輩，還會彎下腰「雙手」握手。

還有支持者行動不方便，也堅持出來支持蔣萬安，還直呼兩位牽手「有夠水！」

兩位牽手不僅當蔣萬安、江啟臣分身拜票，一到美食聚集的蘭州市場也開始「採買模式」，才開始拜票第一攤，就買開心果、肉乾等，劉姿伶也透露江啟臣很愛吃豬肉乾，直呼現烤的，看起來很好吃」。甚至逛到童裝攤位，石舫亘也不忘幫二寶買童裝，買得相當開心。

劉姿伶說，「在地人推薦一定都是最好吃的，今天就是跟著舫亘走」；石舫亘也說，「就是帶著姿伶姐一起享受台北市場的人情味」，還有攤商他出過去與蔣萬安的合照要簽名，並跟石舫亘加油打氣，一定要當選。

更有支持者拍下兩位牽手一到場的同框照片列印出來，拜票到他時拿出來要簽名，讓兩位太太直呼「也太快了！太厲害了！」熱情民眾也送上包子粽子，還有支持者看到石舫亘，還興奮到開心尖叫要合照。

台北市長蔣萬安牽手石舫亘與國民黨台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶合體，深入北市最綠票倉大同區蘭州市場拜票，現場凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安牽手石舫亘與國民黨台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶合體，深入北市最綠票倉大同區蘭州市場拜票，現場凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影

兩位牽手不僅當蔣萬安、江啟臣分身拜票，一到美食聚集的蘭州市場也開始「採買模式」，才開始拜票第一攤，就買開心果、肉乾等，劉姿伶也透露江啟臣很愛吃豬肉乾，直呼現烤的，看起來很好吃」。記者林麗玉／攝影
兩位牽手不僅當蔣萬安、江啟臣分身拜票，一到美食聚集的蘭州市場也開始「採買模式」，才開始拜票第一攤，就買開心果、肉乾等，劉姿伶也透露江啟臣很愛吃豬肉乾，直呼現烤的，看起來很好吃」。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安牽手石舫亘與國民黨台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶合體，深入北市最綠票倉大同區蘭州市場拜票，現場凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安牽手石舫亘與國民黨台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶合體，深入北市最綠票倉大同區蘭州市場拜票，現場凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影

石舫亘與劉姿伶兩位牽手也展現親和力，遇到個子比較小的長輩，還會彎下腰「雙手」握手。還有支持者行動不方便，也堅持出來支持蔣萬安，還直呼兩位牽手「有夠水！」。記者林麗玉／攝影
石舫亘與劉姿伶兩位牽手也展現親和力，遇到個子比較小的長輩，還會彎下腰「雙手」握手。還有支持者行動不方便，也堅持出來支持蔣萬安，還直呼兩位牽手「有夠水！」。記者林麗玉／攝影

江啟臣 蔣萬安 拜票 2026九合一選舉 台北市選舉 台中市選舉 石舫亘

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人潮擠爆！蔣萬安、柯志恩寧夏夜市合體 「洋流旗」凍蒜聲中獨自揮舞

北高連線！蔣萬安柯志恩掃街 反攻洋流起點

蔣萬安合體柯志恩！人潮爭睹擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

掃街突遇北投市場工程鷹架倒塌 蔣萬安：石舫亘立即暫停活動

相關新聞

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

台北市長蔣萬安牽手石舫亘與國民黨台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶合體，深入北市最綠票倉大同區蘭州市場拜票，現場凍蒜聲不斷，兩位太座不僅當先生的分身，也開啟採買模式，從第一攤就開始買，甚至才剛開始拜票，就遇到攤商攤位掛的蔣萬安天下第一攤照片，「另類夫妻同框」。

柯文哲談沈伯洋「洋流」：人工產物 看你可以撐多久

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」現象，民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化輔選時表示，洋流是一個人工的產物，「看你可以撐多久」，但他認為，「洋流」就算是假象，還是會有效果。

長者排富免健保費卓榮泰恐不副署 李四川：11月28日用選票教訓行政院

國民黨新北市長候選人李四川今天至下泰山巖顯應祖師廟參拜，關於蘇巧慧缺席長者排富免健保費投票，行政院長卓榮泰恐採不副署。李四川呼籲卓院長應看見新北市近80萬長輩照顧的需求，若行政院不副署，呼籲市民11月28日用選票來教訓行政院。

影／支持者夜市嗆蔣萬安 沈伯洋呼籲「他掃任他掃」經過就好

民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在立法院受訪，被詢問到今天為什麼打領帶，沈伯洋表示自己很少打領帶，因為要上節目受訪，所以打領帶以示莊重。

李四川拋建蘆社大橋串聯雙北 許宇甄：與松機遷建可雙軌並行

新北市長候選人李四川拋出未來擬蓋蘆社大橋，透過交通建設將北士科輝達高科技產業量能延伸至五股、蘆洲等。媒體關注是否與松山機場遷建衝突，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，二者可雙軌並行，蘆社大橋打通雙北交通的，跟社子島的開發沒衝突，是落實社子島繁榮的基礎設施。

「我的競總在大街小巷」李明璇決定不辦競總成立大會改辦這個

年底九合一選舉倒數，議員們紛紛舉辦競選總部成立大會。不過，台北市松山信義區北市議員候選人李明璇在臉書上透露，不會舉辦競總成立大會，反而是多印文宣、多勤走，「我的競選總部，就在松山信義的大街小巷」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。