直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

台北市長蔣萬安牽手石舫亘與國民黨台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶合體，深入北市最綠票倉大同區蘭州市場拜票，現場凍蒜聲不斷，兩位太座不僅當先生的分身，也開啟採買模式，從第一攤就開始買，甚至才剛開始拜票，就遇到攤商攤位掛的蔣萬安天下第一攤照片，「另類夫妻同框」。

年底選戰倒數24天，蔣萬安今天上午主持市政記者會，太太石舫亘與江啟臣妻子劉姿伶首度年底選戰合體，一同直搗台北市「最綠票倉」大同區，兩人還沒現身，附近支持民眾就已經到市場外等候，兩人一到場，現場民眾相當熱情，兩位牽手也展現親和力，遇到個子比較小的長輩，還會彎下腰「雙手」握手。

還有支持者行動不方便，也堅持出來支持蔣萬安，還直呼兩位牽手「有夠水！」

兩位牽手不僅當蔣萬安、江啟臣分身拜票，一到美食聚集的蘭州市場也開始「採買模式」，才開始拜票第一攤，就買開心果、肉乾等，劉姿伶也透露江啟臣很愛吃豬肉乾，直呼現烤的，看起來很好吃」。甚至逛到童裝攤位，石舫亘也不忘幫二寶買童裝，買得相當開心。

劉姿伶說，「在地人推薦一定都是最好吃的，今天就是跟著舫亘走」；石舫亘也說，「就是帶著姿伶姐一起享受台北市場的人情味」，還有攤商他出過去與蔣萬安的合照要簽名，並跟石舫亘加油打氣，一定要當選。

更有支持者拍下兩位牽手一到場的同框照片列印出來，拜票到他時拿出來要簽名，讓兩位太太直呼「也太快了！太厲害了！」熱情民眾也送上包子粽子，還有支持者看到石舫亘，還興奮到開心尖叫要合照。

台北市長蔣萬安牽手石舫亘與國民黨台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶合體，深入北市最綠票倉大同區蘭州市場拜票，現場凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影

兩位牽手不僅當蔣萬安、江啟臣分身拜票，一到美食聚集的蘭州市場也開始「採買模式」，才開始拜票第一攤，就買開心果、肉乾等，劉姿伶也透露江啟臣很愛吃豬肉乾，直呼現烤的，看起來很好吃」。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安牽手石舫亘與國民黨台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶合體，深入北市最綠票倉大同區蘭州市場拜票，現場凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影