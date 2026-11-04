BBC點蘇巧慧家族涉弊疑雲 國民黨團轟閃躲：應向市民交代清楚

針對外媒「英國廣播公司」（BBC）近期報導民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族涉及「創世智能」利益問題與相關弊案。國民黨立院黨團今日指出，此案已是「揚名國際」的新聞，縣市長選戰爭議竟躍上國際媒體版面實屬罕見，但至今卻遲遲未見蘇巧慧陣營給出最新且清楚的回應，企圖避重就輕、矇混過關。

國民黨團首席副書記長洪孟楷質疑，此案最核心的問題在於動用人民的納稅錢。為何國發基金與中小企業信保基金會去投資其家族與家人的公司？審查過程是否有確實把關？

洪孟楷說，國發基金與中小企銀投資至今虧損連連，整體市值與股值皆已大幅縮水。這些虧損的每一分錢，全都是你我的人民納稅錢。拿國家的資源去挹注私人家族公司，造成國庫虧損，這難道符合公義嗎？ 距離新北市長選舉僅剩20多天，這絕對是避無可避的檢驗。

國民黨團強調，首長候選人的誠信與家族利益迴避是大是大非的問題。新北市民絕對有權力要求市長候選人對過去家族的投資爭議負起政治責任。

國民黨團要求蘇巧慧，不要再閃躲媒體與外界的質疑，應立即公開向全體新北市民說明真相，把國發基金虧損與家族企業利益的關係交代清楚。