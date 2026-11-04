徐國勇讚沈伯洋具國父精神 藍委怒嗆侮辱孫中山：凶神惡煞難變暖男

民進黨秘書長徐國勇稱民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉是用樂觀、正面的方式，並將沈與國父孫中山類比。國民黨立院黨團書記長許宇甄今日表示，跟沈伯洋共事2年，只有看到抗中保台，罵其他委員弱智，不要侮辱孫中山。國民黨立委賴士葆說，不是剃個頭髮就變暖男，原是凶神惡煞就是凶神惡煞。

徐國勇昨日出席桃竹苗新住民政見記者會，表示這次選舉，沈伯洋用正面、樂觀、善意、希望、快樂，讓整個選舉達到一個高潮，這才是真正的選賢與能，孫中山的想法才是真正在沈伯洋身上看到。

針對徐國勇說法，許宇甄表示，跟沈伯洋共事了2年，在沈身上看到的只有抗中保台、胡言亂語，一天到晚罵其他委員弱智或是缺什麼就取什麼名字，跟徐國勇看到的沈伯洋完全不是同一個人。台北市民的眼睛是雪亮的，過去兩年來沈的所有言行，大家都可以看得到，選舉才改變人設，台北市民是有智慧的。

許宇甄也反問徐國勇，在沈伯洋身上看到的是哪一個孫中山？因為孫中山創建中華民國，「我們看到的孫中山，跟徐國勇眼中的可能不是同一個人」。青鳥還提到在沈的身後有看到關公、觀世音菩薩，難道徐國勇也是這樣？希望徐不要為了選舉秀下限，也不要侮辱孫中山。

賴士葆表示，人設不是理個頭髮就改變，沈伯洋不覺得「凶神惡煞」形容很貼切嗎？碰到人都罵人，甚至跟人打架都有可能，在國會改革的衝突過程當中，沈表現多猛，為了選台北市長，剃個頭髮變暖男，有這麼便宜的事情？台北市民這麼好騙嗎？

賴士葆說，大家都記得沈伯洋過去講的話是什麼，更不要忘了沈能夠被列為民進黨不分區立委第一名，是因為賴清德總統欣賞沈的認知作戰，認知作戰就是抹紅作戰，扣人家紅帽子，只要不認同民進黨的路線，就是中共同路人，至今沈也都是這樣的主張。

賴士葆表示，沈伯洋現在改變了，不做這些，綠媒的名嘴替沈做，他們都講了，沈當暖男，帥給沈帥，髒活他們來做。有義務要幫沈卸妝。不是剃個頭髮就可以變暖男，沈變不了暖男，原來是凶神惡煞就是凶神惡煞。