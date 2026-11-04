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影／柯旋風外溢！柯志恩連2天合體藍營市長 首支CF曝光喊「這句話」
選戰倒數24天，國民黨高雄市長候選人柯志恩辯論表現戰力爆表，提振藍營士氣，「柯旋風」效應更有外溢現象，連2天合體藍營市長，昨晚現身台北與蔣萬安掃寧夏夜市，今天轉往桃園與張善政市場拜票，柯趁勢推出首支競選CF喊「我一直都在」打出溫情牌，力拚將聲量轉化為選票。
上周高雄市長電視辯論會，柯志恩火力全開，直來直往、有話直說的風格，恰好對上南部人的「氣口」，直球對決民進黨對手賴瑞隆，收穫不少好評，也讓藍營士氣大振，這股「柯式旋風」持續延燒，更有向外擴散的態勢，近期密集跨縣市輔選。
柯志恩昨晚現身台北寧夏夜市與蔣萬安「北高連線」，兩人沿途受到攤商及民眾熱烈歡迎，被熱情人潮團團包圍，支持者爭相握手、搶著合影，加油聲此起彼落，現場人氣沸騰。
不只台北，柯志恩今早與張善政合體前進南門市場掃街，跨縣市接力催票、爭取勝選，她也帶來高雄競選小物互相交換，並表示未來若有機會主政高雄，將借鏡台北、桃園的成功市政經驗。
柯志恩同步推出首支市長競選CF，影片以「最近看過柯志恩嗎？」開場，讓市場攤商、學生與民眾回答，帶出她四年來走遍高雄38個行政區、踏破4雙鞋的足跡。
「熟悉的街頭，我一直都在。」柯志恩感性表示，4年來走遍高雄38個行政區、踏破4雙鞋，因為鄉親的疼愛讓她不能停下腳步，回想首度參選市長，短短4個月獲得53萬票支持，選後謝票民眾高喊「我們等你回來」，成為她決定留在高雄的動力。
影片中，柯志恩女兒驚喜入鏡，成為溫馨彩蛋，柯強調，自己是「南部囡仔」，希望將餘生奉獻給高雄，感謝鄉親成為她的靠山，也盼將4年累積支持轉化為選票。
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