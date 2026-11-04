搶攻桃園7萬新住民選票 黃世杰提「新住民參與式預算」

2026選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰搶攻新住民選票，允諾整合新住民資源與事務，由專責單位處理，同時將建置「新住民法律與權益守護網」提供居留歸化、跨國婚姻、勞動權益與防詐等法律扶助與諮詢。

黃世杰在臉書表示，桃園新住民逾7萬名，各自有不同語言、文化、夢想在桃園生活，為桃園帶來更多溫暖與活力。盼透更完善的政策與支持，讓新住民的專長被看見，權益獲得保障，文化也受到尊重。

黃世杰針對新住民提出多項政策，除了協助就業與創業，也會推動「新二代國門產業實習與就業保障計畫」，讓具備東南亞語言與跨文化優勢的年輕人發揮專長，對接跨國貿易與供應鏈物流。市府也將升級1999市民專線，提供多種語言服務，打造溝通無障礙環境，並建立「通譯酬勞快捷撥款機制」，解決通譯薪資核銷冗長問題。

黃世杰也允諾建立「桃園市新住民事務專責協調機制」，或成立專責局處，跨局處整合新住民資源與事務，而「新住民法律與權益守護網」也將提供必要的法律扶助與諮詢。在文化理解方面，除了公共圖書館與藝文場館落實多語化，啟動「新住民移居史保存計畫」建立移民文化資料庫，也將落實「新住民參與式預算」，讓新住民社群親自提案、決定屬於自己的文化與社區空間。