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張善政助選遭批「棄守桃園」 謝國樑聲援：跨縣市交流不應被政治攻擊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
桃園市長張善政本月1日到基隆陪同市長謝國樑到市場掃街拜票。圖／謝國樑競辦提供
桃園市長張善政本月1日到基隆陪同市長謝國樑到市場掃街拜票。圖／謝國樑競辦提供

桃園市長張善政本月1日到基隆陪同市長謝國樑到市場掃街拜票，遭到民進黨黃世杰質疑「棄守桃園」，批張善政至今未曾在桃園市場掃街拜票，卻先跑到基隆掃市場。謝國樑競辦今天聲援表示，跨縣市交流不應被政治攻擊。

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針對民進黨桃園市長候選人黃世杰批評張善政前往基隆陪同謝國樑掃街是「棄守桃園」，謝國樑競選辦公室今表示，張善政市長是在周日一早到基隆，與謝國樑市長走訪七堵南興市場，向攤商及民眾問候。僅憑一場周日行程，就將跨縣市交流指控為「棄守桃園」，顯然過度延伸，無助於公共議題的理性討論。

謝國樑競總說，黃世杰自己也曾公開表示，各政黨跨縣市合體是正常現象，如今卻因張善政前往基隆，就批評他「心不在桃園」。同樣是跨縣市活動，究竟應該依照什麼標準檢驗？若認為張善政市長的行程影響桃園市政，更應具體說明受到影響的施政事項，而非直接將正常行程與「棄守」畫上等號。

競總表示，基隆與桃園同屬北台灣重要城市，在交通運輸、產業發展及區域治理等面向，都有深化合作的空間。張善政應邀前來基隆，謝國樑表達感謝。兩位市長除了向民眾問候，也持續關注城市發展與跨域合作議題。地方首長之間的相互交流，本就是促進城市進步的重要方式，不應因為選舉而被過度政治化。

謝國樑競辦說，推動市政與促進城市交流並不衝突，地方首長的施政表現，更不應僅憑單一行程就妄下定論。選舉期間，各界對市政提出批評與檢驗都應受到尊重，但討論仍應回到具體事實與施政成果。與其爭論週日是否能到其他縣市，不如聚焦城市治理，讓市民充分了解各項政策與未來發展方向。

桃園市長張善政本月1日到基隆陪同市長謝國樑到市場掃街拜票。圖／謝國樑競辦提供
桃園市長張善政本月1日到基隆陪同市長謝國樑到市場掃街拜票。圖／謝國樑競辦提供

謝國樑 張善政 桃園 2026九合一選舉 桃園市選舉 基隆市選舉

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