憂心李四川選情先調整新北市府人事？侯友宜駁斥

新北市府近日陸續調整人事，包括勞工局、研考會、經發局、觀旅局等首長調任參事，另新北副市長朱惕之改任副秘書長，侯友宜今主持市政會議，媒體詢問外界有傳聞因侯友宜憂心李四川選情無法順利接棒，先進行人事調整一事。對此，侯友宜表示，事務官是屬於國家的，他們是國家的人才，要留住人才繼續為國家奉獻，人事調整完全跟選舉及政治無關。

侯友宜說，他跟李四川都是事務官出身，尤其都是從基層的事務官歷練上來的，我們國家要栽培一個事務官為國家做事，在長遠來說是一個不簡單不容易的事，新北市是一個團隊，在整個運作的過程當中，他非常重視事務官，這些事務官是國家的，像朱惕之副市長調任副秘書長，他們是國家的事務官、國家的人才，要留住國家的人才，為國家的長遠來打算，這個完全跟選舉跟政治無關，希望讓這些國家人才能夠繼續為國家奉獻。

另花蓮縣衛生局長朱家祥爆出縣府秘書長要求他動員一百人去支持國民黨縣長候選人游淑貞，朱拒絕之後當天就被調職參議，媒體詢問侯友宜新北市府的局處首長是否需要動員人力去輔選？

侯友宜回應，公務人員要依法行政，公務人員如果利用下班或休假期間從事相關活動，他相信都是按照法律規定來辦理。