蔡英文明第三度赴台中合體何欣純 文心森林公園溜毛小孩

前總統蔡英文9月、10月都有到台中與民進黨市長候選人何欣純合體，明天將第三度現身，與何一起展開半天的行程，包含台中商業會活動、宮廟參香，與文心森林公園的寵物活動。何欣純說，蔡總統非常喜歡毛小孩，希望透過這次活動完整呈現動保政策。

蔡英文9月8日到何欣純競總開箱，宣布接任競總榮譽主委，10月16日再度南下，先和何到台中城隍廟參香，隨後前往著名的一中商圈吃美食、掃街，2場活動都吸引大批英粉，尤其一中街人潮洶湧，造成萬人空巷的盛況。

何欣純競總昨天晚間發出預告，蔡英文11月5日將第三次來台中。何今天表示，明天是台中市商業會80周年慶，邀請蔡出席，商業會是城市商業經濟最重要的力量，因此蔡總統親自參加；競總也藉此機會，規畫相關活動，目前還在安排細節。

民進黨議會黨團總召周永鴻說明，小英總統除了上午參加商業會活動，下午和何欣純有2個行程，先到潭子得天宮參香，上次蔡選總統就是在潭子抽出最好的籤；參香完再到文心森林公園，帶著毛小孩散步。

何欣純補充，得天宮是在地議員們極力推薦的廟宇，據說非常靈驗，至於文心森林公園的活動，大家都知道蔡英文非常喜歡寵物，何自己就有推出動保政見，希望透過毛小孩公園散步的活動設計，完整的向市民呈現將台中打造為寵物友善城市的願景。