「萬安警報」遭批抄「順報」 沈伯洋：取名滿趣味 通常是要躲起來

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前推出「順報」，台北市長蔣萬安也將推出「萬安警報」，綠營質疑抄襲。沈伯洋今天表示，萬安警報通常是要躲起來，這名字取得滿有趣味性。

沈伯洋競總總幹事吳思瑤昨表示，「有人拉警報，所以學順報？其實被學，正代表我們做得好，真的沒關係，貨好不怕被比較。」

沈伯洋今天在立法院受訪指出，「順報」內容是推廣政策加入有趣元素，而「萬安警報」看起來還是傳統發送的宣傳，本質上看起來還是不太一樣。第三期「順報」終於有星座，上一期原本要放但趕不及，他也先看過自己的星座運勢了。

沈伯洋說，團隊也陸續做一些比較特殊的事情，包括「市長，你給我聽好了」的肥皂箱，如果對手能一起做，他認為都是好事。蔣萬安如果要致敬肥皂箱，他一定歡迎，如果需要協助，他都可以幫忙。

對於蔣萬安昨晚前往寧夏夜市造勢聲勢不錯，沈伯洋表示，蔣萬安和國民黨高雄市長候選人柯志恩造成很大風潮，對團隊來說都是戒慎恐懼，畢竟他是追趕的一方，如果想要逆轉勝就要有更強的氣勢。