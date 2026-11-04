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高雄選戰另類造勢 候選人戴「煎餃頭套」拜票吸睛
選戰進入不到1個月，街頭拜票的氣氛日益緊張，候選人街頭拜票使出渾身解數，初次參選高雄市議員的張以理戴起品牌設計師為他縫製的「煎餃頭套」，站在路口格外吸睛。
張以理競選團隊說，這個頭套是新銳服裝品牌設計師孫義智，幫張以理設計；他們相識10多年，孫義智帶著親手縫製的「煎餃頭套」，為張以理加油打氣 ，力挺張以理「幽默歡樂」的正向選戰。
張以理今天早晨的站路口拜票行程，出現這樣歡笑的一幕。當張以理戴上頭套，在路口向通勤民眾揮手致意時，瞬間吸引過往路人的目光，不少民眾更停下腳步拍照，為早晨的街道增添歡樂氛圍。
孫智義表示，他相信選舉不應只有謾罵與對立，更應該是充滿歡樂與正向。他說，「我們從學生時代就認識了，我非常清楚張以理他的為人與做事態度」。他非常喜歡張以理這次採取歡樂、幽默、正向的選舉策略，認為不僅符合張以理的個性，也正是現在台灣社會需要的政治新氣象。
在張以理的社群常看到滿滿的「左楠美食」，但張以理將枯燥的「政見」與「美食」完美結合，讓民眾願意停下來多看一點政策論述，還能同時行銷在地小吃、帶動地方商機，是相當聰明的雙贏策略。
張以理戴上煎餃頭套，向來往路人拜票，表示收到好友親手製作的禮物，讓他非常感動，在選戰最後衝刺階段，會將這份感動化為動力，加倍努力勤跑基層，把歡樂的選舉氛圍傳遞到每一個角落。
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