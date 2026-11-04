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最新民調領先11.4個百分點！張善政南門市場掃街 朱立倫、柯志恩助陣

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市長候選人張善政（中）今天上午前往桃園南門市場掃街，邀國民黨前主席朱立倫（左二）、高雄市長候選人柯志恩（右二）助陣，昔日國民黨智庫「鐵三角」再度同框，展現藍營團結氣勢。記者朱冠諭／攝影
國民黨桃園市長候選人張善政（中）今天上午前往桃園南門市場掃街，邀國民黨前主席朱立倫（左二）、高雄市長候選人柯志恩（右二）助陣，昔日國民黨智庫「鐵三角」再度同框，展現藍營團結氣勢。記者朱冠諭／攝影

ETtoday民調雲今日公布最新民調，國民黨桃園市長張善政支持度為47.4%，民進黨候選人黃世杰支持度為36.0%，雙方差距11.4個百分點。張善政今受訪表示，無論民調高低都會努力到最後一刻；國民黨前主席朱立倫則呼籲支持者踴躍投票，強調民調僅供參考，11月28日投票結果才是關鍵。

2026九合一選舉

張善政今天上午前往桃園南門市場掃街，並邀國民黨前主席朱立倫、高雄市長候選人柯志恩助陣，3人沿途與攤商、民眾握手寒暄，氣氛熱絡。張善政也同時發放限量的競選小物工作手套「好善手」，強調不僅要做好事，更要替民眾做事。

張善政表示，朱立倫過去擔任國民黨主席時兼任國民黨智庫董事長，自己擔任副董事長，柯志恩是執行長，3人合作無間，有深厚革命情感，因此這次市場掃街特別邀請兩人同行。無論民調高低，選前每分每秒都會持續努力，爭取更多市民支持。

張善政說，南門市場去年11月發生火災，市府迅速協助攤商復業，趕在農曆年前恢復營業，後續更承租周邊私人土地安置攤商；這次重返南門市場，除了拜票，也希望關心攤商近況。至於藍營選情，他認為近期氣勢持續提升，柯志恩辯論表現令人振奮，朱立倫不斷呼籲支持者投票，更有助凝聚藍營力量。

柯志恩表示，過去3人在智庫共事時合作無間，如今面對選戰，更需要團結一致；在朱立倫號召下，她將與張善政、台北市長蔣萬安及各縣市藍營候選人共同努力，把支持者選票催出來，爭取最好成績。她也帶來高雄競選小物與兩人交換，展現跨縣市互相助選的情誼。

朱立倫表示，距離投票剩下3周多，國民黨必須全面總動員，所有民調都只是參考，無論目前領先或落後，真正關鍵仍是11月28日選民是否出門投票，張善政過去4年的施政表現受到肯定，但仍有許多支持者尚未表態，呼籲桃園鄉親集中選票，讓張善政高票連任，也盼藍營各縣市候選人都能獲得支持。

國民黨桃園市長候選人張善政（中）今天上午前往桃園南門市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾握手互動。面對最新民調領先對手11.4個百分點，張善政強調，無論民調高低都會努力到最後一刻。記者朱冠諭／攝影
國民黨桃園市長候選人張善政（中）今天上午前往桃園南門市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾握手互動。面對最新民調領先對手11.4個百分點，張善政強調，無論民調高低都會努力到最後一刻。記者朱冠諭／攝影

張善政 朱立倫 民調 2026九合一選舉 桃園市選舉 柯志恩

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