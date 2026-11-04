沈伯洋水陸並進攻勢來襲！學者籲蔣萬安速結盟「他」破敵守城

民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」持續擴大動員，11月15日士林、北投壓軸車掃更傳出支持者包船，準備水陸並進應援。面對這波造勢聲勢，文化大學廣告系教授鈕則勳提出選戰策略，建議尋求連任的台北市長蔣萬安儘速與前市長、民眾黨創黨主席柯文哲建立緊密合作關係，效法三國赤壁之戰劉備、孫權聯盟，透過藍白合作擴大支持基礎，發動「守城者運動」。

鈕則勳提出四大理由，首先，蔣萬安雖獲國民黨重要政治人物及民眾黨主席黃國昌支持，但拓票仍有突破空間，若能結合柯文哲的政治影響力，將有機會爭取中間及淺綠選民。

其次，柯文哲具有不按牌理出牌的政治風格，且曾擔任8年台北市長，熟悉市政運作，近期也公開提醒蔣萬安「不要被假象嚇到，穩紮穩打就可以」，並對沈伯洋縫合市民大道的政見直言聽不懂。鈕則勳認為，以柯文哲非典型的戰法，應能夠把洋流打出更多更大的破口。

第三個關鍵在於柯文哲對小草的號召力，以及2022年黃珊珊留下的34萬2141票。鈕則勳引用交叉分析指出，當年投給黃珊珊的選民，約54%傾向支持沈伯洋，34%支持蔣萬安，即便黃國昌不斷地催票，號召小草要力挺蔣萬安，但似乎仍有一點力有未逮。 但創黨主席的力道就不同了，柯文哲若能親自登高一呼，號召小草力挺蔣萬安，那小草的迴流速度跟程度必會大幅提升。

最後，鈕則勳強調，柯文哲與蔣萬安都曾擔任台北市長，前者任職8年，後者任職4年，兩人對台北市的城市建設與市政發展都有各自的經驗與累積，也都愛台北。若兩人能夠建立更緊密的合作關係，進一步號召支持者投入「守城者運動」，以首都保衛戰凝聚認同，效法赤壁之戰聯手抗敵，守住台北城，將有助於蔣萬安整合不同政治板塊，爭取台北市政延續。