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沈伯洋邀二次辯論 羅智強還原吳思瑤協商說三謊「不和沒誠信陣營協商」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）、立委吳思瑤（右）。聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）、立委吳思瑤（右）。聯合報系資料照

台北市長電視辯論會日前落幕，民進黨候選人沈伯洋要約第二次辯論，並衍生洩題風波等。國民黨立委羅智強今日表示，要協商辯論可以，但只有一個要求：「我方不和沒有誠信的陣營協商辯論」。羅並還原首次辯論協商過程，指民進黨立委吳思瑤一再說謊，協商過程全程錄音，敢不敢公布？

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羅智強說，很難見到像沈伯洋這樣，第一場辯論輸了，吵著要辯第二場的候選人，賴皮又漏氣。但就在沈伯洋吵鬧要再辯時，他收到了自由時報等媒體的「第二次」辯論邀約。雖然只剩不到一個月，他不太清楚，要如何籌備並舉辦第二場辯論。這和過往所有的大選都不同。

羅智強表示，但沒關係，要協商辯論可以，我方只有一個要求：我方不和沒有誠信的陣營協商辯論。請吳思瑤為自己在第一次辯論的協商會中，說謊傷害主辦單位的做法，公開道歉，主辦單位在雙方辯論同意書上，必須有誠信條款，白紙黑字保證誠信。

羅智強指出，在三立和TVBS舉辦的第一場辯論。沈伯洋表現太差，為了卸責，縱容某些人聯合側翼網軍攻擊TVBS（但很神奇，不攻擊另一個主辦單位三立）洩題，沈伯洋甚至火上加油地表示不知道為什麼要事前提供題目，煽動持續以洩題為由攻擊TVBS以及台北市長蔣萬安

羅智強說明，事實上，主辦單位在辯論二天前，就「同步」把題目給了兩邊，這個規則，在辯論協調會時，吳思瑤還第一個舉手表示同意。人而無信，不知其可也。我方要求，在辯論同意書中，必須載明誠信條款，沈伯洋陣營必須保證，言而有信。

羅智強提到，吳思瑤也許覺得大家得容忍她的習慣性說謊，但他不會姑息。沈伯洋辯輸不服要上訴可以，請沈的總幹事先向TVBS和三立道歉。

羅智強還原，關於辯論協商，吳思瑤至少說了三個謊，傷害主辦單位和對手陣營。第一，吳思瑤說「我們只希望辯論會能夠辦得成，所以在時間落在哪一天、時段上午、中午、下午，沈伯洋是提出最多個選擇的。」這是謊言，吳思瑤在協商會進行時段討論時，第一次發言就挑了10月31日「下午」同志大遊行的時段，並堅持「不能在上午舉行」（因為沈要參加綠議員的競總成立）。

羅智強表示，他驚駭萬分，當初討論要10月31日辯論時，沈伯洋陣營還賣慘騙同志說這日期是蔣萬安挑的（實則是三立和TVBS提議），沈陣營沒有同意這一天是因為撞到了同志大遊行。

羅智強表示，他當場痛斥吳思瑤欺騙同志，說10月31日撞同志遊行不方便辯論的是沈伯洋，挑下午撞同志遊行辯論的是吳思瑤。

羅智強說，由於我方堅持不能是10月31日下午，但接受上午（我方也有國民黨議員競總成立）辯論，而吳思瑤堅持要在下午同志遊行時辯論，絕不接受上午。主辦單位作了折衷建議，在中午舉行，雙方才達成共識。所以吳思瑤說上午、下午、晚上都可以，是一個十足十的謊言。

羅智強表示，第二，吳思瑤說：「我們唯一堅持的是要有交叉詰問。」這又是謊言，交叉詰問，是主辦單位依過去慣例提出的規則，提出的當下，雙方都同意。什麼叫「唯一堅持」？反扣蔣萬安反對交叉詰問？說謊不打草稿。

羅智強表示，第三，吳思瑤說「媒體提問的部分，記得當下提出來說會事前提供，我還一愣『啊？原來是這樣啊？』」吳思瑤又說謊，主辦單位提出事先提供題目給候選人時，吳思瑤第一個舉手同意，她還賣弄了一下，指出「2位媒體提問後，回答順序都是候選人A-候選人B，這樣不太公平，建議第1位提問，回答順序為候選人A-候選人B；第2位提問時，回答順序顛倒過來，改成候選人B-候選人A」，他當場同意「吳思瑤的建議」。現在裝出一副被主辦單位突襲的樣子。是在演給誰看？

羅智強表示，上面三點，主辦單位TVBS都有錄音（經雙方同意後錄音存證），也有公開駁斥吳思瑤的說法。若吳思瑤不認，不妨同意TVBS公布錄音，我方願意同意TVBS公布錄音。吳思瑤，敢不敢同意？

羅智強說，蔣萬安是正派敦厚的候選人，但不等於會縱容吳思瑤和沈伯洋的滿口謊言。不會姑息，像沈伯洋、吳思瑤對辯論協商內容出爾反爾、縱容造謠攻擊主辦單位和對手陣營的事情再度發生。這也是對主辦單位免受吳思瑤謊言傷害的保護。最後再問一次，吳思瑤，敢不敢同意公布錄音？

沈伯洋 辯論 羅智強 2026九合一選舉 台北市選舉 吳思瑤 蔣萬安

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