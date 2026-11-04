台中玉闕朝仁宮贈「大彩頭」笑稱：這顆等了江啟臣8年！

國民黨台中市長候選人江啟臣今日清晨7點整，在市議員吳瓊華的陪同下，現身烏日區中山路二段路口，向早起上班、上學的民眾親切揮手致意，現場互動頗熱烈、亮點不斷。

拜票過程中，不少行經該路段的卡車司機特別按了兩聲響亮的喇叭表示熱烈支持，更有趕著上學的小朋友主動興奮揮手，路過的阿伯也熱情伸出大拇指比讚，一名婦人特地騎機車到江啟臣面前比讚說「我支持你！」

隨後，江啟臣一行人轉往附近的在地信仰中心「玉闕朝仁宮」參拜祈福，由廟方人員及吳瓊華議員、里長候選人全程陪同。

致詞時，江啟臣展現打趣地向現場鄉親笑說，「感謝現場1萬名支持者的熱情！」話音剛落，廟方人員立刻幽默接梗回應：「明明就有20萬人啦！」現場頓時笑聲不斷、氣氛輕鬆融洽。

董事長林華翊代表贈送半人高的好彩頭給江啟臣，廟方人員打去說這顆蘿蔔種了八年，就在等江啟臣，全場笑翻。

江啟臣表示，烏日高鐵特區人口快速成長，主張推動交通、教育及生活機能同步升級，讓市民在20分鐘內滿足食衣住行育樂及就醫就學需求。並加速推動大慶至烏日段等鐵路高架化、籌建烏日轉運中心，並完善公車路網與快捷接駁系統，串聯高鐵、台鐵與捷運三鐵共構優勢。

國民黨台中市長候選人江啟臣致詞，談烏日未來發展，笑稱謝謝現場來了一萬人。記者陳秋雲／攝影

玉闕朝仁宮董事長林華翊（中）代表贈送好彩頭給江啟臣（右），全場高喊凍蒜。廟方笑稱這顆蘿蔔種了八年等他。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣今天清晨在烏日街頭拜票，不少民眾經過揮手致意喊「我支持你！」「加油！」記者陳秋雲／攝影