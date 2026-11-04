【即時短評】蔣萬安、李四川破解難關迎輝達 綠營怎能洗人民記憶？

首都市長選舉激烈，台北市長蔣萬安重要政績輝達海外總部落腳北士科，最近頻頻被綠營抹上「不是政績」，甚至還被誣指是以政治力干預，但回顧輝達落腳，蔣萬安和北市前副市長李四川攜手努力超過一年，一路破解難關，讓AI巨擘能落腳，綠營別再為了沈伯洋「認知作戰」，試圖洗人民記憶。

輝達相中北士科T17、T18用地，北市府組成專案小組與輝達接觸，爭取落腳，但地上權是在新光人壽，還有地上權50年，輝達去年5月也與新壽簽備忘錄，卻遲遲沒有進度。

當時有兩大關卡，第一，新壽當時向蔣市府提出的解約金，高達140億，不僅市府無法接受，跨黨派、甚至綠營議員都認為「獅子大開口」。第二道是，新壽欲直接將地上權轉移給輝達，但依原訂契約，地上權必須等到建物拿到使用執照才能移轉，空地無法直接過戶轉讓給輝達。

身為此案「靈魂人物」李四川堅持依法行政，若同意私下移轉，將會嚴重圖利，也不該逼市府付高額「分手費」，李力推北市府與新壽雙方「合意解約」，由新壽將土地返還給北市府並塗銷地上權，讓土地回歸乾淨狀態。

新壽遲遲未點頭，李四川、蔣萬安等人開始帶輝達看其他用地，包括松山機場南側的松南營區，蔣萬安也以新壽得標後，土地卻長期荒廢，不排除祭出「強制解約」信號，諸多壓力下，新壽終於在去年10月才願意解約。

但過程中又有一大難題，若解約後，直接移轉輝達，公務員仍有圖利之嫌，李四川再祭出修正相關法規，並經由內政部同意，得以用「專案地上權」移轉給輝達，民進黨立委王義川還曾質疑市府圖利，被各界砲轟，才改口北市府數月來修改規定的方向是對的。

最終，北市府與輝達在今年2月11日簽約，並退還權利金和相關成本給新壽，總解約金為44.34億元，但是光輝達付給北市府權利金就高達122億元，且地上權是50年加20年。

後來，輝達在5月27日在T17、T18基地舉辦台灣新總部專案啟動儀式，當時蔣萬安還應邀出席，致贈輝達執行長黃仁勳象徵開啟AI時代大門的「台北市市鑰」，一切的一切，市民還歷歷在目，綠營怎麼能洗記憶？

綠營已經造謠台北大巨蛋、生生喝鮮乳等都不是政績，如今還要集體抹黑稱蔣萬安時任立委擋支持輝達在台設立AI研發中心等前瞻計畫。

當初一路認證蔣市府破解難關的民進黨議員們也「集體失憶」，跟著民進黨加碼攻擊蔣市府，為了沈伯洋甘願抹煞北市公務員集體努力，但歷史不會被遺忘，相信人民也會用投票祭出教訓。