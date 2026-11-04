選戰倒數！台中江啟臣今屯區密集「陸戰」 掃市場、路口拜票行程滿檔

選戰倒數，選將展開密集「陸戰」，國民黨台中市長候選人江啟臣今集中火力在「屯區」拜票，今天一早先和市議員吳瓊華在烏日區路口拜票，隨後安排上午8時20分到大里內新市場掃街拜票，10時參加台中轉運中心啟用典禮，並且在晚間7時赴霧峰福新宮參加市議員林碧秀廟口開講，行程滿滿。

今天上午7時，江啟臣與市議員吳瓊華趁著上班尖峰期，在烏日區中山路、光日路口拜票，吸引支持者與之握手、合影，也有機車騎士比讚、比江啟臣號次「3」。

國民黨台中市長候選人江啟臣（右）今早與市議員吳瓊華（中）在烏日區路口拜票，吸引支持者與之握手。記者趙容萱／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣（中）今早與市議員吳瓊華（左）在烏日區路口拜票。記者趙容萱／攝影