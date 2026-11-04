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侯友宜小內閣人事異動 蘇巧慧：尊重市長權力

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天到蘆洲大台北果菜市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天到蘆洲大台北果菜市場掃街。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜任期將屆滿，新北人事處近日發布新一波人事命令，副市長朱惕之調任副秘書長，延續事務官資格，原副秘書長柯慶忠調任市府顧問。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天被問到此事時回應，人事權完全是侯友宜市長的權力，他們都尊重。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，會繼續把握可以做的，近期也感受到越來越多鄉親朋友站在他們這邊，今天來蘆洲果菜市場，可以看到所有的攤商好朋友都願意熱情打招呼，也都願意熱情跟他們說接下來要做什麼，有大家越來越凝聚在一起的感覺。

侯友宜 內閣 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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