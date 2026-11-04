侯友宜小內閣人事異動 蘇巧慧：尊重市長權力

新北市長侯友宜任期將屆滿，新北人事處近日發布新一波人事命令，副市長朱惕之調任副秘書長，延續事務官資格，原副秘書長柯慶忠調任市府顧問。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天被問到此事時回應，人事權完全是侯友宜市長的權力，他們都尊重。

蘇巧慧說，會繼續把握可以做的，近期也感受到越來越多鄉親朋友站在他們這邊，今天來蘆洲果菜市場，可以看到所有的攤商好朋友都願意熱情打招呼，也都願意熱情跟他們說接下來要做什麼，有大家越來越凝聚在一起的感覺。