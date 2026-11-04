選戰倒數24天 蘇巧慧清晨5點赴蘆洲大台北果菜市場掃街

選戰進入倒數24天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天清晨5時前往蘆洲大台北果菜市場掃街拜票，與蘆洲、三重地方團隊及多名議員、議員候選人向市場攤商及民眾請託支持。蘇巧慧強調，團隊就是「勤跑、勤跑、再勤跑」，把握每一分每一秒向市民展現態度、報告政見，也預告本週末將在板橋、蘆洲舉辦「慧聚繁星」造勢晚會，行政院長卓榮泰、總統府副總統蕭美琴都將到場站台。

蘇巧慧表示，今天清晨5點來到蘆洲果菜市場，與蘆洲三重隊，和邱婷蔚、彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍等議員，以及議員候選人陳俊維一同掃街，大家不到12小時前才剛分開，如今又再次相聚，展現團隊全力拚選戰的決心。

蘇巧慧指出，選戰進入最後24天，團隊將把握所有時間持續深入地方，「勤跑、勤跑、再勤跑」，希望透過每一次與市民面對面的接觸，展現團隊的態度，向鄉親報告政見與未來願景，爭取最後勝利，盼有機會為新北市民服務。

蘇巧慧也預告，本周末將分別在板橋溪北公園、蘆洲三民高中舉辦「慧聚繁星」大型造勢晚會，卓榮泰、蕭美琴也將到場與團隊合體。蘇巧慧表示，希望透過造勢活動，讓更多市民感受到「新北隊真的準備好了」，地方團隊齊心合作，做出最好的成績。