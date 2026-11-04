如何看待洋流？ 黃捷：讓以前較沒意願投票的年輕人關心政治

為推廣青年科技教育並活絡基隆在地觀光，立委黃捷昨到基隆與民進黨市議員鄭文婷合體，兩人前往慶安宮參香祈福，並體驗「足球無人機」，針對台北市長候選人所謂的洋流，黃捷說，洋流讓過去沒有意願投票或沒有關心政治的這一群年輕人，大家開始關心政治，大家一定要出來投票，投給你想像的生活，投給你想要的樣貌，

黃捷與鄭文婷及多名民進黨議員提名候選人劉韋巡、黃紀仁等到慶安宮向媽祖祈求地方平安。隨後，兩人在廟埕廣場與民眾親切互動，並親自拿起遙控器體驗「足球無人機」互動。吸引民眾駐足圍觀，兩人期盼能為基隆的青年活動與科技教育帶來更多元創新的發展。

黃捷受訪時針對洋流說，洋流讓過去沒有意願投票或沒有關心政治的這一群年輕人，大家開始關心政治，大家一定要出來投票，投給你想像的生活，投給你想要的樣貌， 你就是最大的贏家，套一句蔡康永的話「投給你想要的生活，你就贏了，」

黃捷與鄭文婷展現走訪慶安宮周邊商圈，並前往在地經營數十年的老字號鍋貼店品嘗金黃酥脆的在地美食。兩人沿路與在地攤商、用餐民眾熱情寒暄、合影，同時也透過社群平台向全台網友分享基隆在地小吃的魅力，以實際行動力挺基隆的庶民經濟與觀光發展。