李洋昨嘉義考察 市府批：民代政績秀

運動部長李洋昨先後至嘉義市、嘉縣考察運動館舍、場地，分別與民進黨市長候選人王美惠、民進黨縣長候選人蔡易餘同台，引發選戰火花。嘉市府批「地方建設成果並非民意代表個人政治政績秀」，無黨縣長候選人吳品叡質疑，「不應將建設當成選前政策買票」。

王美惠邀李洋考察下周將視營運的嘉市西區全民運動館，也會勘市立棒球場。王美惠說，運動部八月已補助改善球場照明設備，此次進一步爭取ＬＥＤ彩色大螢幕等設施升級，李洋當場允諾支持，未來將持續爭取興建社區型室內運動場館。

市府則派參議郭添財前往向李洋簡報相關工程進度、當面遞交西區運動館竣工典禮邀請函，也爭取兩項建設經費。但李洋離開後，市府發聲明批評，此行並未透過正式行政程序知會地方政府，「來無張遲，去無相辭（指來去匆匆、事先不打招呼）」，地方建設成果屬於全體市民，並非民意代表個人政治政績秀。對於市府批評，王美惠競選總部表示不回應。

另外，李洋也至嘉縣，與縣長翁章梁、蔡易餘、立委陳冠廷等人討論朴子、民雄興建全民運動館可行性，蔡易餘表示，盼中央支持兩個運動館；李洋表示，中央支持地方運動設施建設，運動部正爭取相關計畫修正，未來將與縣府合作。

不過，吳品叡隨後透過競選總部表示，樂見中央支持地方建設，但她朴子市長任內，朴子全民運動館案已完成可行性評估，也多次爭取推動，如今卻仍在討論可行性，令人不解，「市公所早就把功課做完了，這幾年案子卡在哪裡？」不應把中央首長公務行程包裝成候選人政績，更不能將尚未核定的建設當成選前承諾。