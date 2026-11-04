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雲縣張嘉郡：照顧減負 劉建國：升級西螺

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林報導

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨成立「雲林旅外鄉親後援會」，以提出的長輩免繳健保費、育兒津貼等政見，減輕在外打拚鄉親的照顧負擔；民進黨縣長候選人劉建國昨則與尋求連任的西螺鎮長廖秋萍掃街，劉說，會持續爭取中央資源，帶動地方觀光與生活環境升級。

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張嘉郡的雲林旅外鄉親後援會由雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉擔任總會長，高雄、台中、彰化、台南等地同鄉會領袖擔任副會長，她說，雲林許多鄉親因求學、工作離鄉，提出六十五以上免繳健保費、零至六歲育兒津貼每年一萬二千元等，盼減輕在外打拚子女的照顧負擔，也讓在雲林的長輩獲得更完善支持。

另，西螺果菜市場每日蔬果交易量占全台近半，國民黨西螺鎮長候選人蕭德恕昨提出檢討市場組織與經營型態、取消水菜區農民交易買賣收費等六大改革方向；對此張嘉郡允諾，若當選會與鎮公所積極合作改善。

劉建國昨則與尋求連任的西螺鎮長廖秋萍車隊掃街拜票，劉建國說，持續協助鎮公所爭取中央經費挹注，向國發會爭取的「西螺大橋周邊觀光旅遊中心」上月動土，預計後年七月完工，將為地方創造更多商機。

劉建國也說，濁水溪揚塵治理部分，他持續向中央反映地方需求，，根據水利署統計，濁水溪揚塵事件日已從二○一七年的五十九天降至去年的十一天，中央目前初步規畫第四期跨部會經費約八點七億元，進一步改善沿岸空氣品質。

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