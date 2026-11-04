台南催票 陳亭妃鐵馬掃街 謝龍介喊嚴懲酒駕

民進黨台南市長候選人陳亭妃持續催票，昨啟動卅七區鐵馬行程，向支持者喊話「一定要出來投票」，前總統陳水扁現身力挺說，至少要拿七成得票；國民黨候選人謝龍介為近日台南男大生疑遭酒駕撞死發聲，表示自己主張酒駕、毒駕嚴懲立場，始終一致。

陳亭妃的腳踏車隊昨於歸仁仁壽宮集結出發，多名綠營提名的議員候選人與會，還有數十人陪同的鐵馬騎士，其中七十三歲蔡國財從陳亭妃發動鐵馬騎乘活動，每次都全程參與。

前總統陳水扁以神秘嘉賓現身，他說，早在十多年前陳亭妃去監獄探望他時，就勸進陳要準備參選南市長，現賴清德總統下令台南要奪全國縣市長最高得票率，不過賴連任市長得票百分之七二點八九，「要突破不簡單，至少也要拿下七成」，眾人大聲應好；他也說，未來只有「台南派」、「攏總是賴清德派」，議長人選也應由賴總統來定。

陳亭妃出發前帶動喊口號「鐵馬妃起來，人民當靠山」，她指出，迄今已發動四次鐵馬騎乘競選行程，主要帶動氣氛，也要展現「行動政府」概念，未來她主政的政府是走入基層聽人民的聲音，絕對不會坐在辦公室裡。

國民黨台南市長候選人謝龍介（前排右三）為近日台南男大生疑遭酒駕撞死案發聲。圖為他近日掃街拜票。圖／謝龍介服務處提供

近日台南永康區發生男大生遭疑似酒駕撞死，肇事者更是酒駕累犯，謝龍介昨於臉書發布剪輯直播的短影片，談論毒駕致死可判死刑修法三讀通過。他指出，這次三讀加重毒駕刑責，酒駕部分也會持續推動修法，尤其此案肇事者已有五次酒駕紀錄，相關機關須釐清過去判刑及執行情形，檢討戒癮治療、無照查緝及車輛管制等措施，為何未能有效阻止再犯。

「我要求嚴懲的立場始終一致」，謝龍介說，自己過去提出的刑法修正案，就是主張酒駕、毒駕一併加重處罰，不能讓「零容忍」淪為口號，更不能讓無辜民眾一再付出生命代價，政府應從制度面強化防制，避免悲劇重演。

檢警查出，廖姓男子本月一日涉開車擦撞步行的十九歲李姓男大生，逃逸隔一個小時落網渾身酒氣，廖從二○○七年至去年底五度酒駕相關判刑或裁罰記錄，也曾在酒駕入監執行完畢，隔八月又酒駕上國道；檢方前天聲押廖獲准。