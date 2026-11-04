聽新聞
0:00 / 0:00

台南催票 陳亭妃鐵馬掃街 謝龍介喊嚴懲酒駕

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄袁志豪／台南報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃（前排左三）昨啟動卅七區鐵馬拜會行程，前總統陳水扁（前排中）當神秘嘉賓力挺。記者謝進盛／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃（前排左三）昨啟動卅七區鐵馬拜會行程，前總統陳水扁（前排中）當神秘嘉賓力挺。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃持續催票，昨啟動卅七區鐵馬行程，向支持者喊話「一定要出來投票」，前總統陳水扁現身力挺說，至少要拿七成得票；國民黨候選人謝龍介為近日台南男大生疑遭酒駕撞死發聲，表示自己主張酒駕、毒駕嚴懲立場，始終一致。

2026九合一選舉

陳亭妃的腳踏車隊昨於歸仁仁壽宮集結出發，多名綠營提名的議員候選人與會，還有數十人陪同的鐵馬騎士，其中七十三歲蔡國財從陳亭妃發動鐵馬騎乘活動，每次都全程參與。

前總統陳水扁以神秘嘉賓現身，他說，早在十多年前陳亭妃去監獄探望他時，就勸進陳要準備參選南市長，現賴清德總統下令台南要奪全國縣市長最高得票率，不過賴連任市長得票百分之七二點八九，「要突破不簡單，至少也要拿下七成」，眾人大聲應好；他也說，未來只有「台南派」、「攏總是賴清德派」，議長人選也應由賴總統來定。

陳亭妃出發前帶動喊口號「鐵馬妃起來，人民當靠山」，她指出，迄今已發動四次鐵馬騎乘競選行程，主要帶動氣氛，也要展現「行動政府」概念，未來她主政的政府是走入基層聽人民的聲音，絕對不會坐在辦公室裡。

國民黨台南市長候選人謝龍介（前排右三）為近日台南男大生疑遭酒駕撞死案發聲。圖為他近日掃街拜票。圖／謝龍介服務處提供
國民黨台南市長候選人謝龍介（前排右三）為近日台南男大生疑遭酒駕撞死案發聲。圖為他近日掃街拜票。圖／謝龍介服務處提供

近日台南永康區發生男大生遭疑似酒駕撞死，肇事者更是酒駕累犯，謝龍介昨於臉書發布剪輯直播的短影片，談論毒駕致死可判死刑修法三讀通過。他指出，這次三讀加重毒駕刑責，酒駕部分也會持續推動修法，尤其此案肇事者已有五次酒駕紀錄，相關機關須釐清過去判刑及執行情形，檢討戒癮治療、無照查緝及車輛管制等措施，為何未能有效阻止再犯。

「我要求嚴懲的立場始終一致」，謝龍介說，自己過去提出的刑法修正案，就是主張酒駕、毒駕一併加重處罰，不能讓「零容忍」淪為口號，更不能讓無辜民眾一再付出生命代價，政府應從制度面強化防制，避免悲劇重演。

檢警查出，廖姓男子本月一日涉開車擦撞步行的十九歲李姓男大生，逃逸隔一個小時落網渾身酒氣，廖從二○○七年至去年底五度酒駕相關判刑或裁罰記錄，也曾在酒駕入監執行完畢，隔八月又酒駕上國道；檢方前天聲押廖獲准。

2026九合一選舉 謝龍介 陳亭妃 台南市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳水扁揮毫春聯贈陳亭妃 稱10多年就勸進選台南市長

「心像破一個洞」19歲男大生被酒駕肇逃男撞死 姑姑：想再見你小酒窩

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

萬川合體 蔣萬安批國家機器打壓在野

相關新聞

冷眼集／輝達進駐 綠營認知作戰 洗人民記憶

首都市長選舉激烈，台北市長蔣萬安推動輝達海外總部落腳北士科，最近頻頻被綠營質疑，還被誣指以政治力干預。但回顧輝達案，蔣萬安和台北前副市長李四川攜手努力逾一年，才得以迎來ＡＩ巨擘輝達，綠營「認知作戰」妄圖洗人民記憶，實不可取。

輝達進駐 羅智強批卓揆「出張嘴」搶功

輝達決定在台北設立企業總部引發朝野攻防，行政院長卓榮泰昨表示，中央過去透過前瞻預算補助科技大廠包括輝達，由內政部以專案地上權方式解釋，協助化解北士科土地爭議。國民黨立委羅智強反駁，土地解約與整合全靠台北市長蔣萬安團隊奔走，卓揆「出一張嘴搶功勞」。

戴錫欽說洋流逼平選情 辯論後回穩

國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽昨天指出，洋流造勢，北市一度掉到變成「五五波」，連台中的民調差距都縮小，但辯論之後，台北市長蔣萬安表現滿好，台北、台中止損，稍微回穩。是否合體民眾黨創黨主席柯文哲，重整藍白合？戴錫欽說，要加速團結，凝聚在一起。

北高連線 蔣萬安柯志恩掃街 反攻洋流起點

台北市長蔣萬安和國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚啟動「北高連線」，前往寧夏夜市掃街，現場人潮擠爆，「台北安可」旗不斷揮舞，「凍蒜」聲不絕於耳，也高喊「高雄翻轉，台北會贏」展現氣勢。蔣萬安預計本月七日南下高雄助選柯志恩，柯志恩今上午再轉往桃園，與桃園市長張善政一同到南門觀光市場掃街，希望透過「北高連線」，繼續帶動選情。

沈伯洋：台北市長選舉 誰投票率高就會贏

台北市長選舉進入白熱化，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天表示，選舉最後一個月，各陣營都在衝投票率；他強調，誰的投票率高，誰就會贏，「基本上就是千古不變的真理」，而看好度是影響投票率很大的因素。

再與沈伯洋辯論 蔣：我當然有信心

選戰倒數廿五天，台北市長蔣萬安接受資深媒體人沈春華專訪時坦言，當前大環境與政黨氣勢下，這次選舉空前激烈，對手陣營近期鋪天蓋地造勢，氛圍上「我們確實是逆風」，打起來非常不容易，呼籲支持者勇敢站出來。他也明確表態對自己很有信心，傾向參加第二場電視辯論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。