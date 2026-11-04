童子瑋伴騎蕭美琴 謝國樑偕藍委掃街

基隆市長選情呈現拉鋸狀態，民進黨童子瑋昨邀副總統蕭美琴騎YouBike，穿越五堵鐵路隧道實際體驗北北基自行車路網。拚連任的謝國樑有藍委廖偉翔陪掃街，主張基隆捷運二階不能「廢鐵換捷」，預告將在十日網路辯論會與對手好好討論。

童子瑋表示，基隆過去因道路狹窄、地形限制等因素，始終未能引進YouBike，基隆與雙北是緊密相連的生活圈，從五堵沿基隆河岸騎乘，不僅能欣賞美麗的河岸風景，更能看見基隆發展綠色運輸與休閒觀光的潛力。若當選市長，將積極克服八堵橋自行車道斷點，讓路網持續向暖暖、四腳亭及瑞芳延伸。童提出未來將推動「兩河兩海」自行車路線，包括西岸「從基隆車站至外木山」、東岸「從八斗子車站延伸正濱漁港與瑞芳」，以及「田寮河環市區」，再從基隆河景路線串聯基隆延伸新北城市景觀。

基隆市長謝國樑（左二）昨由立委廖偉翔（左三）及多名里長陪同，到深溪路一帶商圈掃街拜票。記者游明煌／攝影

謝國樑昨與廖偉翔到深溪路商圈掃街拜票，謝說，若廢鐵換捷將有八年沒捷運也沒鐵路，第二階段走「麥金路」路線，是市府送交通部可行性評估最佳方案。

謝國樑提及從綠底斑馬線、騎樓整平等十二項建設，可讓市民生活更安全便利。他昨也視察市府委外經營的中山區中和路兩百巷停車場，近期啟用，可提供四十五格汽車位。近三年市府已完成十三處公有鄰里路外停車場，解決民眾停車需求。