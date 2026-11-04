「都更陪伴說」戰火外溢 新北藍綠攻防

雙北老屋多，都更是共同考驗。民進黨北市長候選人沈伯洋日前在辯論指都更最需要是陪伴，引發熱議。國民黨新北市長候選人李四川說，沈不知北市都更處人力吃緊，究竟要陪伴誰，「難道是陪伴建商嗎？到時就被抓去法辦」。

李四川曾任北市副市長，他表示，北市大同區斯文里都更問題在於限高，限高蓋不上去，基地小，又不能長胖，諸多問題不是陪伴能解決。

李四川競辦昨指出，都更涉及基層人力、審查效率、政策誘因等面向，沈伯洋空談「陪伴」卻沒任何具體措施，難怪貽笑大方。李四川在新北提出「都更5夠力」政見，以其工程與市政經驗對都更難題提解方。

李競辦也說，從沈伯洋及民進黨新北市長候選人蘇巧慧多次對市政的發言慣於空喊口號、對市政不熟悉，李四川與北市長蔣萬安是踏實做事的連線，雙北市民會選擇有實際經驗、專業務實者，繼續帶領城市前進。

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將說，都更面臨的困難除了公部門審議量能要趕得上，也要提供法律諮詢與心理陪伴，北市府設有「陪伴員機制」，發過新聞稿強調市府會全流程陪伴，如今卻拿來譏笑沈伯洋，顯然是對自己市府業務不熟。

選戰倒數，李四川、蘇巧慧昨安排掃市場蓄積陸戰能量。李四川早上前進綠營票倉三重、蘆洲水流公市場掃街，下午回防藍營優勢區新店。

李四川允諾當市長將興建蘆社大橋、蘆洲醫院及大漢溪捷運縱貫線，讓三蘆地區生活機能升級，並推動三重忠孝碼頭跨河景觀橋與規畫煙火節。

李妻蔡碧雲深入板橋國泰市場，首度以市場掃街方式扮演最佳助選員催票，該市場是夫妻兩人常採買的路線，攤商高呼「一定要當選」、「板橋人全力支持」。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）昨天率同黨籍板橋區市議員候選人，前往板橋江子翠江寧黃昏市場拜票。記者黃義書／攝影

蘇巧慧昨以母雞帶小雞隊形在板橋江翠市場掃街，被問到會不會打「親情牌」，她說，丈夫是她最好後盾，選舉活動、演講造勢場合都可看到他的身影，是否要披彩帶去掃街拜票，尊重另一半意願。

蘇也談板橋建設願景，表示將推動板橋醫療園區如期啟用，打造板橋浮洲數位軟體新創園區，將人才、資金與產業留新北，讓市民安居樂業。