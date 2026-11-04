冷眼集／輝達進駐 綠營認知作戰 洗人民記憶

首都市長選舉激烈，台北市長蔣萬安推動輝達海外總部落腳北士科，最近頻頻被綠營質疑，還被誣指以政治力干預。但回顧輝達案，蔣萬安和台北前副市長李四川攜手努力逾一年，才得以迎來ＡＩ巨擘輝達，綠營「認知作戰」妄圖洗人民記憶，實不可取。

輝達去年五月與新壽簽備忘錄後，遲遲沒有進度。當時有兩大關卡，第一，新壽提出的解約金高達一百四十億，市府無法接受。第二則是新壽欲直接將地上權轉移給輝達，但依契約，地上權須等到建物拿到使用執照才能移轉。

當時李四川堅持依法行政，推動北市府與新壽雙方「合意解約」，蔣萬安也以新壽得標後，土地卻長期荒廢，拋出「強制解約」信號，諸多壓力下，新壽終於在去年十月點頭解約。李四川再祭出修正相關法規，並經由內政部同意，得以用「專案地上權」移轉給輝達。

最終，北市府與輝達在今年二月十一日簽約，並退還權利金和相關成本給新壽，總解約金為四四點三四億元，但光輝達付給北市府權利金就高達一二二億元，且地上權是五十年加廿年。

如今選舉，一路見證市府破解難關的民進黨議員也「集體失憶」，跟著黨加碼攻擊蔣，抹煞北市公務員努力，選舉可以不顧公道，但歷史不能抹煞黑白。