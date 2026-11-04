輝達進駐 羅智強批卓揆「出張嘴」搶功

輝達決定在台北設立企業總部引發朝野攻防，行政院長卓榮泰昨表示，中央過去透過前瞻預算補助科技大廠包括輝達，由內政部以專案地上權方式解釋，協助化解北士科土地爭議。國民黨立委羅智強反駁，土地解約與整合全靠台北市長蔣萬安團隊奔走，卓揆「出一張嘴搶功勞」。

卓榮泰表示，政府爭取科技大廠留台不分黨派。羅智強質疑，二○二一、二○二二年的前瞻預算根本無法穿越時空解決二○二五年的土地爭議，北士科地上權卡關時，實際出面協商、推動合意解約、整合基地並促成簽約的，全是蔣萬安、李四川及北市府團隊，卓榮泰毫無實質作為。

媒體稱輝達與新壽早在二○二五年即達成共識，卻因台北市政府硬要介入干涉，導致全案拖延至今年二月才定案，台北市長蔣萬安昨澄清，北市府並非阻礙，而是積極排除障礙，當時包括民進黨議員在內，都認為必須要遵守合約規定，不能讓新壽擅自移轉地上權給輝達。

卓榮泰昨表示，前瞻ＡＩ創新研發的發展中心計畫補助許多科技大廠，其中包括輝達，且輝達去年選定北市科當海外企業總部，內政部去年以「專案地上權設定」解決輝達與新壽之間土地爭議，讓台北市可據以執行。

外傳蔣萬安二○一七年擔任立委時，曾跳上桌子杯葛「前瞻基礎建設經費」，綠營質疑蔣如今卻拿輝達當政績，民進黨台北市長候選人沈伯洋也質疑蔣「前後不一」。蔣萬安表示，行政院當時違法核定、編列並付委，身為立委須強力監督。