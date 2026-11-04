戴錫欽說洋流逼平選情 辯論後回穩

國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽昨天指出，洋流造勢，北市一度掉到變成「五五波」，連台中的民調差距都縮小，但辯論之後，台北市長蔣萬安表現滿好，台北、台中止損，稍微回穩。是否合體民眾黨創黨主席柯文哲，重整藍白合？戴錫欽說，要加速團結，凝聚在一起。

戴錫欽受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪，戴說，十月四日台北市長候選人沈伯洋競總成立，「洋流」不斷滾動，「全國都受影響。」戴錫欽說，蔣萬安競總主委、台中市長盧秀燕及副市長鄭照新前天拜會北市議會藍白黨團，兩人就透露，辯論會前藍綠差距縮小；但辯論會後，台北率先止損，其他縣市也陸續回春。

戴錫欽說，藍軍現在要先把知識藍、經濟藍穩住；第二步是友軍，柯文哲這張牌有非常重要的意義。

柯文哲昨南下台南為黨籍議員候選人輔選，未來是否會合體台北市長候選人蔣萬安？柯文哲說，原則上民眾黨選舉優先輔選，且他目前大部分時間都在北市以外，「問我行程，問周榆修還比較清楚」。