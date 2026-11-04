彰化長者免健保費攻防 魏平政每日一問、陳素月擬縣長職權推動

彰化縣長選情緊繃，國民黨縣長候選人魏平政昨起「每日一問」炒熱選情，昨質疑對手、民進黨立委兼縣長候選人陳素月主打老人免健保費政見，卻缺席立院老人福利法修正案表決，立場反覆，要求陳參與辯論，接受公開檢驗。陳素月說，她當選會以縣長職權推動老人健保補助。

魏平政表示，他參選以來始終主張六十五歲以上長者及六歲以下兒童免繳健保費，政策立場堅定、始終如一；反觀陳素月提出設籍彰化縣六十五歲以上長者健保費全額補助政見，相關看板到處可見，卻在立法院十月十六日表決老人福利法修正案時缺席，沒有投下贊成票，令人質疑她支持長者免健保費的決心究竟有多少。

魏平政說，既然陳素月將老人健保費補助列為重要政見，應向選民清楚交代立場，而不是只在選舉期間高掛看板。他再三邀請陳素月及其他縣長候選人參加政策辯論，強調願意接受陳素月提出的所有辯論條件，由公正第三方媒體主辦、公正人士提問，請陳素月盡快提出可行日期，讓各候選人把政策攤開來談，接受選民檢驗。

陳素月回應，立法院在野黨聯手動員表決的老人福利法修正案，既違反預算法，也違反憲法，她不支持違法的修正案；至於她提出的六十五歲以上長者免健保費，是透過縣長行政權推動，具有合法依據，兩者性質不同，不能混為一談。

陳素月表示，她會參加辯論，對手陣營可直接找協商窗口競選總部總幹事楊富鈞商談細節。她提醒，彰化縣選舉委員會主辦的公辦辯論會預計本月中旬登場，對手陣營應留意時間，「也要評估公辦辯論會結束後，是否還有重複舉辦另一場辯論的必要」。