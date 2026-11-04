南投温世政打總統牌 許淑華水里座談

民進黨南投縣長候選人温世政昨陪同賴清德總統參香祈福，賴清德說中央持續挹注南投建設，並承諾南投輕軌計畫；國民黨許淑華昨在水里鄉辦座談，無黨籍鄉長候選人詹淵州前天遭控賄選被搜索約談，詹出席並喊冤。許淑華說，會有耳語渲染，籲選民堅定支持詹。

賴清德昨赴南投參香，全程由温世政陪同。賴表示，中央力挺南投，列舉鳥嘴潭人工湖等重大建設，指出中央對南投補助款已從二○一五年的百餘億元，增加至今年逾三百億元，強調中央持續投入資源，協助地方發展。

針對老農津貼預計調高至一萬元，卻傳出延遲發放，賴清德致詞時也解釋，主要是立法院預算尚未審議完成，呼籲各界不要因政黨競爭影響人民權益。另指出，中央已提供各項育兒及成長津貼，温世政承諾，當選後將加碼地方補助，與中央現行政策疊加，讓符合資格的縣民每月最高可領二萬二千元。

賴清德承諾全力支持總經費約四百億元的台中至南投輕軌計畫，中央補助八成。温世政表示，地方自籌款部分，將透過檢討觀景塔、美術館園區等重大工程預算，調整資源配置，挹注輕軌建設財源。

南投縣長許淑華昨晚出席水里鄉座談會，針對地方建設、醫療資源、緊急救護以及弱勢照顧等議題與鄉親交流。詹淵州也到場參與，許淑華呼籲鄉親支持詹淵州，讓縣府與公所未來有更好的合作。

不過，詹淵州日前遭控涉嫌以餐會招待選民，檢調前天搜索約談詹淵州等人，凌晨訊後以十萬元交保。南投地檢署表示，案件仍在擴大調查。詹淵州喊冤，指當天只是十三名鄉鎮市代表會聯誼餐會，未談及選舉，認為遭人惡意檢舉。許淑華則說，對手會透過這樣的事件，渲染成詹淵州賄選、票投給他沒用，她呼籲選民要堅定支持詹淵州。