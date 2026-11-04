竹縣藍營開鍘 2人與綠同台恐撤銷黨籍

新竹縣長選情競爭激烈，國民黨新竹縣黨部考紀會昨決議，資深議員上官秋燕、黨籍峨眉鄉長候選人江寧增涉及違紀，建請撤銷二人黨籍。上官秋燕嗆「逼人太甚」，沒團結能勝選嗎？江寧增直言「實在不公平」。據傳國民黨還有多人列入黨部違紀名單，選戰倒數廿多天，此舉已掀起竹縣藍營茶壺風暴。

國民黨新竹縣長選情吃緊，從初選黨內裂痕未修復，到藍白竹北破局，加上民進黨縣長候選人鄭朝方與藍營政治人物友好，衝擊國民黨縣長候選人徐欣瑩選情。

藍營黨部要求，黨籍候選人禁止為其他政黨候選人輔選。

國民黨竹縣黨部考紀會昨認定，上官秋燕出席鄭朝方競總成立，近期安排拚連任的無黨籍竹東鎮長郭遠彰，在她的競總成立活動致詞，引發黨員反彈；江寧增曾簽署承諾書，不與其他政黨候選人合作，但江競總成立時，與民進黨議員候選人范文鴻同台，違反輔選紀律。

藍營黨部表示，日前已提醒並明確告知黨紀規範，考紀會依中央違紀原則審慎決議，關鍵時刻黨紀不因個人身分或職務而有不同，其他違紀案件也正蒐證查核，不容許「與敵人共舞」。

上官秋燕是國民黨四十三年資深黨員，她表示鄭朝方曾幫助過她，出席對方競總成立是還人情，當天未穿競選背心、未站台，僅停留十五分鐘，郭遠彰是自行前來致意；黨部未提供協助，反要求四十萬保證金、五萬元固本會報，徐欣瑩未拜會議員，黨部主委楊文科做了什麼輔選，大家都靠自己。

上官秋燕說，有議員因站台而遭警告，甚至列入黑名單，她呼籲黨中央正視問題，「不要逼人太甚」，否則恐流失議員團隊支持者選票。

江寧增表示，競總成立時，安排村長、代表等上台，范文鴻當天自行上台，前後發言不到一分鐘，並非他邀請，未替對方助講，基於待客之道未當場制止，黨部不了解實情就建請撤銷黨籍，他僅收到黨部執行長Line通知；是否提出申訴？他仍在評估。

政壇解讀，藍黨部選前出重手，有殺雞儆猴意味，擔心黨內人士替鄭朝方牽線、挖牆腳，祭出黨紀要遏止牆腳鬆動，更劍指黨內其他大咖；不過，此舉會逼出正藍軍危機感？還是讓人帶兵出走？仍待觀察。