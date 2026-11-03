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如果有國漳系列影片 老同學「政肉羹」力薦：他當縣長無空窗期

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳、市長候選人韓瑩到廟宇上香、社區拜票。圖／林國漳競總提供
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳、市長候選人韓瑩到廟宇上香、社區拜票。圖／林國漳競總提供

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳、市長候選人韓瑩今天到廟宇上香、社區拜票，同時在《如果有國漳》系列影片中，邀請林國漳國中同學、肉羹店老闆許文政推薦，當縣長絕對沒有空窗期，「溫暖正派」也絕非口號，從林國漳的身上就可以感受到。

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林國漳、韓瑩到進士社區、負郭社區拜票，進士社區為林國漳日常生活圈，拜訪時周邊鄰居稱讚林國漳「絕對正派」；林國漳赴鎮興廟參香時，廟方人士也齊聲祝福林國漳、韓瑩等人順利當選，為宜蘭縣民、市民服務。

林國漳表示，他和「宜蘭隊」持續勤走基層，雖然鎮興廟附近是他居住、熟悉的地方，但每個地方仍要認真勤走，握手傾聽人民聲音；韓瑩說，到進士社區有廟方主委、吳建基主席陪同，進士社區需要更多建設、發展，宜蘭隊將團結努力「縣市作伙拚」。

林國漳臉書社群今天更新《如果有國漳》系列影片，邀請林國漳國中同學、宜蘭在地美食名店「政肉羹」老闆許文政推薦。許文政回憶，有一次兩人存錢至戲院看劉德華主演的《法外情》，「看完後，林國漳就一直跟我說，他想要讀法律系，當律師濟弱扶傾、伸張正義幫助弱勢者。」

許文政說，林國漳在宜蘭縣政府擔任顧問30年，對局處十分了解，他當縣長絕對沒有空窗期，而是游刃有餘，從林國漳身上能感覺他是正派的人，也能感受他的溫暖，「認識他40幾年來，我從來沒『呵咾（台語誇獎之意）』過他，我覺得他真的很不錯」。

《如果有國漳》系列影片中，邀請林國漳的國中同學、肉羹店老闆許文政推薦，當縣長絕對沒有空窗期，「溫暖正派」也絕非口號。圖／林國漳競總提供
《如果有國漳》系列影片中，邀請林國漳的國中同學、肉羹店老闆許文政推薦，當縣長絕對沒有空窗期，「溫暖正派」也絕非口號。圖／林國漳競總提供

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