沈伯洋：台北市長選舉 誰投票率高就會贏

台北市長選舉進入白熱化，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天表示，選舉最後一個月，各陣營都在衝投票率；他強調，誰的投票率高，誰就會贏，「基本上就是千古不變的真理」，而看好度是影響投票率很大的因素。

選戰倒數，沈伯洋支持度高，但看好度持續落後。沈伯洋表示，很多支持者覺得台北市的政黨結構就是藍大於綠，很難突破，所以在民調看好度上會選擇蔣萬安，「這是很常見的心態」。

沈伯洋指出，看好度會影響最大的就是投票率，選舉最後一個月都是在衝投票率，誰的投票率高，誰就會贏，這基本上是千古不變的真理。就算再怎麼用新的方式去帶這場選舉，選舉結果最後都是取決於投票率，希望大家不管看不看好他，都應該出來投票。

至於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆計畫於十一月七日在岡山舉辦大型造勢活動，沈伯洋也將「遠端應援」；沈伯洋說，他近期沒有要到高雄的計畫，應該會是以視訊的方式參與。