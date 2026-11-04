再與沈伯洋辯論 蔣：我當然有信心

選戰倒數廿五天，台北市長蔣萬安接受資深媒體人沈春華專訪時坦言，當前大環境與政黨氣勢下，這次選舉空前激烈，對手陣營近期鋪天蓋地造勢，氛圍上「我們確實是逆風」，打起來非常不容易，呼籲支持者勇敢站出來。他也明確表態對自己很有信心，傾向參加第二場電視辯論。

目前有十家媒體發起第二場辯論，沈伯洋競辦總幹事吳思瑤與蔣萬安競辦總幹事羅智強前天在立法院互加ＬＩＮＥ好友，商討是否有機會促成第二場辯論，但並未有進一步協商。

蔣萬安昨接受沈春華「發生沈麼事」專訪，沈春華提到，蔣萬安首場電視辯論表現獲得不少正面評價，問蔣當時為何未直接答應辯論，是否缺乏自信？蔣萬安回應「我當然有信心」，並說自己一直保持開放態度，只要雙方團隊能達成共識，他非常願意。

沈春華問蔣萬安，今年年底選戰氛圍，不僅是蔣個人問題，包括多份民調指國民黨過去幾年好感度下降，是否也有黨氣勢的問題？蔣坦言，這次選舉氛圍「我們確實是逆風」，在整個大環境下非常非常不容易，不過市民關心的政策，接下來要推動什麼照顧市民，才是市民最關心的。蔣萬安也再度呼籲支持者「大家不要害怕站出來」，沈春華馬上說「是大家希望你不要害怕」。蔣再次強調「我有信心」，只是不希望因為這樣的選舉氛圍影響支持者熱情，也要讓北市未來發展持續往正向、陽光的城市發展。

針對沈伯洋提出的「社子島開發應優先於松山機場遷移」等政見主張，蔣萬安重申，市政推動無須二擇一，兩者並不衝突。