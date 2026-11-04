北高連線 蔣萬安柯志恩掃街 反攻洋流起點

台北市長蔣萬安和國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚啟動「北高連線」，前往寧夏夜市掃街，現場人潮擠爆，「台北安可」旗不斷揮舞，「凍蒜」聲不絕於耳，也高喊「高雄翻轉，台北會贏」展現氣勢。蔣萬安預計本月七日南下高雄助選柯志恩，柯志恩今上午再轉往桃園，與桃園市長張善政一同到南門觀光市場掃街，希望透過「北高連線」，繼續帶動選情。

台中市長候選人江啟臣妻子劉姿伶今也將和蔣妻石舫亘「北中連線」，一併帶動藍營台北和高雄、台中選情，並持續外溢。

寧夏夜市被視為是「洋流」出發點，蔣萬安偕柯志恩掃街，外界認為有「反攻收復」意味。昨晚柯志恩和蔣萬安抵達前，支持者就擠爆寧夏夜市，除了高喊凍蒜，眾人入場幾公尺就走了十幾分鐘。立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆等陪同拜票，不忘請支持者留下來消費。

蔣萬安、柯志恩沿街向店家請託，許多年輕支持者要求與蔣萬安合影，還說「特別來看你」；也有不少民眾找柯志恩簽名，二人身上被支持者貼滿愛心貼紙，展現高人氣。在滿滿支持者包圍下，工作人員緊張不已，不斷高喊「不要擠」、「左右兩邊靠」等，卻還是抵擋不了支持者熱情，二人在夜市攤商前掃街，還有許多在騎樓用餐的民眾拿手機猛拍照，有攤商要招待，蔣萬安堅持付錢。

柯志恩說，九一九高雄第一場大造勢，她就請蔣萬安力挺，在六合夜市也感受到高雄人對蔣的喜歡，這次趁北高電視辯論結束後，趕快來串連，陪伴正直、優秀的蔣萬安，也希望台北的高雄鄉親十一月二十八日回家投票。

蔣萬安說，他非常高興柯志恩北上助陣，大家看到她在辯論會上的表現令人為之一亮，因此特別邀來台北感受夜市的魅力，也帶柯到自己喜愛的幾家品嘗美食；之前他到高雄六合夜市，也感受到高雄人的熱情。

媒體也問，賴瑞隆與沈伯洋視訊連線，和蔣萬安、柯志恩合體有什麼差別？蔣萬安說，他們就用最實際的行動走進夜市、走入基層，北高連線。

不過，拜票過程有個小插曲，一名民進黨台北市長候選人沈伯洋的支持者手拿「洋流」旗幟，一路跟在蔣萬安支持者人群中，也跟著揮旗高喊「凍蒜」；現場工作人員和蔣萬安支持者未刻意去制止，僅表達「尊重各種聲音」。

據了解，蔣萬安、張善政之前都曾南下高雄助選，所以柯志恩先去北市與桃園市合體拜票，隨著柯志恩聲量翻揚，跨縣市的效應也開始出現，另有澎湖等其他縣市候選人也邀約柯志恩助選，柯陣營表示，若時間允許，未來不排除再跨出高雄與其他候選人相互拉抬，這樣也可以創造話題，不斷「借力使力」，達到宣傳效果。