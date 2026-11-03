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影／蔣萬安合體柯志恩 寧夏夜市掃街拜票

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）今晚合體高雄市長候選人柯志恩，一同來到寧夏夜市掃街拜票，兩人沿街向店家請託拜票，面對攤商送上的各式食物偕來者不拒，在一處番茄切盤的攤位前，蔣萬安大口吃起經典古早味特色小吃薑汁番茄，兩人並在黃仁勳的簽名旁簽下自己的姓名，堅持付錢的蔣萬安並塞給老闆百元鈔付帳。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今晚合體高雄市長候選人柯志恩，一同來到寧夏夜市掃街拜票，兩人沿街向店家請託拜票，面對攤商送上的各式食物偕來者不拒，在一處番茄切盤的攤位前，蔣萬安大口吃起經典古早味特色小吃薑汁番茄，兩人並在黃仁勳的簽名旁簽下自己的姓名，堅持付錢的蔣萬安並塞給老闆百元鈔付帳。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安今晚合體高雄市長候選人柯志恩，一同來到寧夏夜市掃街拜票，大批支持者擠爆寧夏夜市，支持者們高喊「凍蒜」聲不絕於耳。

2026九合一選舉

兩人沿街向店家請託拜票，面對攤商送上的各式食物偕來者不拒，在一處番茄切盤的攤位前，蔣萬安大口吃起經典古早味特色小吃薑汁番茄，兩人並在黃仁勳的簽名旁簽下自己的姓名，堅持付錢的蔣萬安並塞給老闆百元鈔付帳，一行人一路掃街至晚間8點多，在大批支持者的簇擁下結束行程。

台北市長蔣萬安（右）今晚合體高雄市長候選人柯志恩（左），一同來到寧夏夜市掃街拜票，大批支持者擠爆寧夏夜市，支持者們高喊「凍蒜」聲不絕於耳。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今晚合體高雄市長候選人柯志恩（左），一同來到寧夏夜市掃街拜票，大批支持者擠爆寧夏夜市，支持者們高喊「凍蒜」聲不絕於耳。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安（右）今晚合體高雄市長候選人柯志恩（左），一同來到寧夏夜市掃街拜票，大批支持者擠爆寧夏夜市，支持者們高喊「凍蒜」聲不絕於耳。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今晚合體高雄市長候選人柯志恩（左），一同來到寧夏夜市掃街拜票，大批支持者擠爆寧夏夜市，支持者們高喊「凍蒜」聲不絕於耳。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安（前）今晚合體高雄市長候選人柯志恩（後），一同來到寧夏夜市掃街拜票，兩人沿街向店家請託拜票，面對攤商送上的各式食物偕來者不拒，在一處番茄切盤的攤位前，蔣萬安大口吃起經典古早味特色小吃薑汁番茄，兩人並在黃仁勳的簽名旁簽下自己的姓名，堅持付錢的蔣萬安並塞給老闆百元鈔付帳。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（前）今晚合體高雄市長候選人柯志恩（後），一同來到寧夏夜市掃街拜票，兩人沿街向店家請託拜票，面對攤商送上的各式食物偕來者不拒，在一處番茄切盤的攤位前，蔣萬安大口吃起經典古早味特色小吃薑汁番茄，兩人並在黃仁勳的簽名旁簽下自己的姓名，堅持付錢的蔣萬安並塞給老闆百元鈔付帳。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安（右）今晚合體高雄市長候選人柯志恩（左），一同來到寧夏夜市掃街拜票，大批支持者擠爆寧夏夜市，支持者們高喊「凍蒜」聲不絕於耳。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今晚合體高雄市長候選人柯志恩（左），一同來到寧夏夜市掃街拜票，大批支持者擠爆寧夏夜市，支持者們高喊「凍蒜」聲不絕於耳。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安（圖）今晚合體高雄市長候選人柯志恩，一同來到寧夏夜市掃街拜票，兩人沿街向店家請託拜票，面對攤商送上的各式食物偕來者不拒，在一處番茄切盤的攤位前，蔣萬安大口吃起經典古早味特色小吃薑汁番茄，兩人並在黃仁勳的簽名旁簽下自己的姓名，堅持付錢的蔣萬安並塞給老闆百元鈔付帳。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今晚合體高雄市長候選人柯志恩，一同來到寧夏夜市掃街拜票，兩人沿街向店家請託拜票，面對攤商送上的各式食物偕來者不拒，在一處番茄切盤的攤位前，蔣萬安大口吃起經典古早味特色小吃薑汁番茄，兩人並在黃仁勳的簽名旁簽下自己的姓名，堅持付錢的蔣萬安並塞給老闆百元鈔付帳。記者許正宏／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 高雄市選舉 蔣萬安 柯志恩

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