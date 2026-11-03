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人潮爆！蔣萬安寧夏夜市拜票貼滿愛心…攤商索簽名旁竟是「黃仁勳」
台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩到寧夏夜市「北高合體」拜票，現場人潮擠爆，寧夏夜市短短百公尺，蔣萬安掃了一個多小時，蔣萬安掃街之餘，也不忘品嚐小吃美食，吃完蕃茄特別堅持要付錢，甚至攤商邀請簽名，蔣萬安簽名就簽在黃仁勳旁邊。
年底選戰倒數25天，蔣萬安、柯志恩今天合體，直搗被視為「洋流」起點的寧夏夜市拚場、拚人氣，氣氛相當熱，許多支持者特別準備「愛心」貼紙，往蔣萬安身上貼，一場夜市掃街下來，蔣萬安身上滿滿安心，還有更多支持者不斷揮舞旗幟喊凍蒜，整個寧夏夜市滿滿的凍蒜聲。
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