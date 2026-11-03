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檢調查賄謝國樑發聲了！親揭少跑餐會原因：怕社交活動被放大檢視

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今晚在臉書貼文，面對嚴峻司法環境，請大家務必提高警覺、務必小心，並揭他最近少跑餐會原因：怕社交活動被放大檢視。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今晚在臉書貼文，面對嚴峻司法環境，請大家務必提高警覺、務必小心，並揭他最近少跑餐會原因：怕社交活動被放大檢視。記者游明煌／攝影

基隆地檢署接獲檢舉，上月10月18日重陽節當天有人席開多桌餐會涉嫌賄選，國民黨籍前議長蔡旺璉議員等人涉賄選，今晚被送檢方複訊釐清案情。基隆市長謝國樑今晚在臉書貼文，面對嚴峻司法環境，請大家務必提高警覺、務必小心，並揭他最近少跑餐會原因：怕社交活動被放大檢視。

2026九合一選舉

謝國樑今晚貼文指出，他從事公職服務20多年來，他必須坦白跟大家報告，現在他們所面對的司法環境嚴峻程度，確實是過去前所未見的。因此，他想特別在此提醒所有參選夥伴、團隊成員以及地方上的各個團體，在接下來的這段時間裡，大家一定要格外小心謹慎。

謝國樑表示，過去在選舉前夕，大家齊聚一堂吃飯、交流意見是常有的事。但如今的環境下，這樣的社交活動隨時可能被放大檢視，甚至引發不必要的法律疑慮。這也是為什麼他最近這一兩個月比較少跑餐廳及相關餐會行程的原因。

謝國樑說，他也要在此向有關單位呼籲與釐清：法律上對於「賄選」有其嚴格的構成要件，必須在餐敘過程中有明確提出相應的對價要求或選舉訴求才構成。

謝國樑指出，距離選舉只剩最後三個星期，這是最關鍵的時刻，呼籲所有好朋友務必保持警覺、務必小心。多注意自身的言行舉止，並掌握正確的自我保護觀念，切勿讓用心奉獻的心意被扭曲。大家一起用最謹慎小心的態度，順利走完這一段路。

2026九合一選舉 基隆市選舉 謝國樑 檢調 賄選

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