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人潮擠爆！蔣萬安、柯志恩寧夏夜市合體 「洋流旗」凍蒜聲中獨自揮舞

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「北高合體」台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩到寧夏夜市拜票，現場人潮擠爆，晚間6時半蔣柯到場，不到6時寧夏夜市早已擠滿支持者等候。記者林麗玉／攝影
「北高合體」台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩到寧夏夜市拜票，現場人潮擠爆，晚間6時半蔣柯到場，不到6時寧夏夜市早已擠滿支持者等候。記者林麗玉／攝影

「北高合體」台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩到寧夏夜市拜票，現場人潮擠爆，晚間6時半蔣柯到場，不到6時寧夏夜市早已擠滿支持者等候，蔣柯人還沒到，大家已開始揮舞「台北安可」旗幟，高喊「台北安可」。

2026九合一選舉

年底選戰倒數25天，蔣萬安、柯志恩今天合體，直搗被視為「洋流」起點的寧夏夜市拚場、拚人氣，氣氛相當熱，不僅支持者早早在現場等候，蔣柯一現身，現場歡呼聲不斷，支持者不斷高喊「高雄翻轉、台北會贏。」

有許多支持者特別準備「愛心」貼紙，往蔣萬安身上貼；還有更多支持者不斷揮舞競選旗幟、更有支持者要握手、簽名，更有爸爸把孩子扛肩上，表達對蔣萬安的支持。短短幾公尺走了十幾分鐘，整個寧夏夜市滿滿的凍蒜聲。

寧夏夜市整條通道，蔣萬安、柯志恩被滿滿支持者包圍，最緊張的莫屬工作人員，不斷高喊不要擠、左右兩邊靠，還是抵擋不了支持者熱情。甚至蔣萬安、柯志恩夜市攤商前掃街，還有許多在騎樓店家用餐的民眾，特別拿手機出來拍照，

不過今天蔣萬安到寧夏市場拜票，也有一個小插曲，一位支持對手民進黨沈伯洋的民眾，手拿「洋流」旗幟跟在蔣萬安支持者人群中，也跟著高喊「凍蒜」，不斷揮舞旗幟，現場蔣萬安的支持者，也沒有刻意去制止，表達尊重各種聲音。

蔣萬安到寧夏市場拜票，也有一個小插曲，一位支持對手民進黨沈伯洋的民眾，手拿「洋流」旗幟跟在蔣萬安支持者人群中，也跟著高喊「凍蒜」，不斷揮舞旗幟，現場蔣萬安的支持者，也沒有刻意去制止，表達尊重各種聲音。記者林麗玉／攝影
蔣萬安到寧夏市場拜票，也有一個小插曲，一位支持對手民進黨沈伯洋的民眾，手拿「洋流」旗幟跟在蔣萬安支持者人群中，也跟著高喊「凍蒜」，不斷揮舞旗幟，現場蔣萬安的支持者，也沒有刻意去制止，表達尊重各種聲音。記者林麗玉／攝影

蔣萬安、柯志恩夜市攤商前掃街，還有許多在騎樓店家用餐的民眾，特別拿手機出來拍照，記者林麗玉／攝影
蔣萬安、柯志恩夜市攤商前掃街，還有許多在騎樓店家用餐的民眾，特別拿手機出來拍照，記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數25天，蔣萬安、柯志恩今天合體，直搗被視為「洋流」起點的寧夏夜市拚場、拚人氣，氣氛相當熱，不僅支持者早早在現場等候，蔣柯一現身，現場歡呼聲不斷，支持者不斷高喊「高雄翻轉、台北會贏。」記者林麗玉／攝影
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2026九合一選舉 台北市選舉 高雄市選舉 蔣萬安 柯志恩 夜市 拜票

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