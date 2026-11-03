黃世杰批龜山交通建設跟不上 桃市府反擊：公車路網持續擴充

民進黨桃園市長候選人黃世杰今天上午前往龜山區拜票時，批評龜山人口快速成長，交通建設及公共服務卻未跟上，張善政市府上任近4年，公車路網及捷運棕線推動仍有不足，承諾當選後推動市營公車改善通勤。對此，市府反駁，強調A7周邊已有14條公車路線，捷運棕線先期工程也已陸續展開，公車最大問題是駕駛荒，不能只靠改變經營主體解決。

黃世杰今天上午與市議員陳雅倫、李宗豪在龜山向通勤民眾揮手拜票。隨著長庚生活圈、A7重劃區及周邊住宅區快速發展，文化一路、文化二路、復興一路及交流道周邊尖峰時段車流龐大，交通壅塞、停車及接駁不足等問題，成為地方關注焦點。

黃世杰表示，龜山是桃園重要產業及通勤生活圈，許多居民每天往返雙北及桃園市區，但公共建設速度跟不上人口成長，市府不能只看見人口數字，卻忽略居民每天承受的交通壓力。

黃世杰批評，張善政市府上任近4年，交通整合及公共運輸改善仍有不足，尤其捷運棕線攸關龜山與新北串聯，不能只有規畫及宣傳，應提出具體期程。他承諾當選後推動市營公車，整合既有路網、捷運接駁及跨縣市運輸，加速捷運棕線建設，並同步改善托育、教育及醫療資源，呼籲選民支持，「桃園不能再等4年。」

市府交通局回應，A7站周邊已有14條公車路線，涵蓋大坪頂及往返雙北、桃園市區服務，近期擴大試辦606A路線，串聯A7、文青地區及長庚醫院，另有每日59班次的T322桃小巴，持續強化在地接駁。

市府指出，全台公車營運最大瓶頸是駕駛荒，無論經營主體為何，缺乏人力都難以提升運能，因此市府持續推動「受訓即就業」、引進僑外生擔任駕駛，並導入雙層巴士增加載客量。

此外，目前A7站區變一至變三道路、文化一路至青山路新闢工程，以及文青路、文山路拓寬等工程已完工或持續推進；捷運棕線先期工程也陸續展開，機電標已決標簽約，新桃林線近期將提報交通部審議，持續推動交通建設。