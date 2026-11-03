疑冒名民進黨中央打電話配票 桃議員呂林小鳳籲選委會調查

民進黨桃園市議員呂林小鳳今天下午接獲民眾反映，疑有不明人士冒用民進黨中央黨部名義進行電話民調，聲稱呂林小鳳票數過多，呼籲選民將選票轉投其他民進黨籍候選人。呂林小鳳質疑有人刻意操作選情，已通報桃園市選舉委員會要求調查，並委請律師蒐證，不排除追究相關法律責任。

呂林小鳳表示，根據民眾轉述，該通電話僅詢問兩道題目，首先詢問受訪者是否支持民進黨籍八德區市議員候選人，接著聲稱她的票數過多，為讓所有黨籍候選人順利當選，呼籲選民將選票分給另一名民進黨籍候選人，讓她相當震驚。

呂林小鳳指出，這類以民調為名、實際引導選民配票的行為，恐涉及違反公職人員選舉罷免法，已第一時間通報桃園市選委會，要求釐清電話來源、幕後主使者及是否涉及不法，避免選舉公平性受到影響。

呂林小鳳強調，她深信民進黨中央黨部不可能進行這類操作，研判有人刻意冒用黨中央名義，企圖混淆視聽、影響選情，對此感到不齒。目前已委請律師蒐集相關證據，後續將追究到底，絕不姑息。

呂林小鳳說，這類手法不僅可能誤導選民，更傷害長期深耕地方、認真服務的議員，呼籲民眾提高警覺，接獲類似電話切勿輕信，並可向其服務處查證，共同維護公平、乾淨的選舉環境。