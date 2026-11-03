快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

陳冠宇批鄭朝方人事爭議 遭點名候選人范格菱提告捍衛清白

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣議員候選人范格菱今天針對陳冠宇相關指控發聲駁斥，強調將透過法律途徑捍衛自己與家人權益。圖／取自范格菱臉書
民進黨新竹縣議員候選人范格菱今天針對陳冠宇相關指控發聲駁斥，強調將透過法律途徑捍衛自己與家人權益。圖／取自范格菱臉書

無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇今質疑竹北市長鄭朝方用人涉政治及家族關係，並點名民進黨新竹縣議員候選人范格菱家人進入公所任職。范格菱駁斥，父親僅曾任鄭團隊無支薪志工，妹妹循正常程序聘用，並已對陳冠宇提告「意圖使人不當選」。

2026九合一選舉

曾任綠黨召集人、民進黨立院黨團幕僚的陳冠宇今天在臉書發文，將矛頭指向民進黨新竹縣長候選人鄭朝方及竹北市公所人事任用，質疑鄭朝方把公共職缺作為政治籌碼，並點名范格菱一家，指范格菱擔任竹北市民代表後，父親進入鄭朝方團隊，妹妹則進入竹北市公所社會課任職，質疑相關人事安排。

范格菱晚間發聲駁斥，她表示，看到陳冠宇臉書貼文及相關新聞，心裡其實很不捨，因為這次被拿來討論的不只是她，而是她的家人，因此希望再次把事實說清楚。

范格菱說，父親過去曾擔任鄭朝方服務團隊的無給職志工，單純出於對地方的熱忱，從未在竹北市公所任職；妹妹則是依循正常聘用程序任職，並依法履行自己的工作職務。家人各自有自己的身分與工作，不應該因為她參選，就被捲入不必要的選舉攻防。

針對陳冠宇相關言論，范格菱表示，已正式提出「意圖使人不當選」告訴，後續將交由司法機關釐清，也會透過法律途徑捍衛自己與家人的權益。

范格菱說，她一直認為選舉可以有競爭、可以有不同立場，也歡迎外界檢視她的政見與問政表現，但不應透過不實指控傷害無辜家人，「事實不怕檢驗，謠言止於智者」。

她也表示，由衷希望不再有任何形式的選舉暴力，也請大家一起守護竹北乾淨、理性的選舉風氣；她會繼續做好自己該做的事，也會勇敢捍衛家人的清白與尊嚴。

竹北市公所則回應，所有人員聘用均依相關法令及正式程序辦理。另外，經查范父從未有在公所任職或領受薪資的紀錄。

范格菱長期關注親子、婦幼及學童通學安全等地方議題，2022年當選竹北市民代表，今年再獲民進黨提名參選新竹縣竹北東區縣議員。

民進黨新竹縣議員候選人范格菱今天針對陳冠宇相關指控發聲駁斥，強調將透過法律途徑捍衛自己與家人權益。圖／取自范格菱臉書
民進黨新竹縣議員候選人范格菱今天針對陳冠宇相關指控發聲駁斥，強調將透過法律途徑捍衛自己與家人權益。圖／取自范格菱臉書

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 陳冠宇 竹北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳冠宇做短片批竹北公所人事 點名鄭朝方「把職缺當政治籌碼」

爆料鄭朝方惹議！張益豪駁斥網路匿名指控霸凌 今赴警局提告

徐國勇率5專業候選人亮相 曾聖凱憑建築專業接棒竹北

蘇巧慧家族利益衝突爭議登上BBC 李四川促說清楚

相關新聞

對抗「洋流」台中市曾告急？北市黨部主委證實但強調「已止損回穩」

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，洋流造勢，北市一度掉到變成「五五波」，且連台中的民調都受到影響，差距縮小，但辯論之後，台北、台中止損、稍微回穩。

抗洋流拚連任...蔣萬安坦言「我們是逆風」最後關鍵戰術曝

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目專訪今播出，接下來選戰倒數戰術？蔣說，第一很重要，是希望支持者清楚了解台北市四年政績；第二，會更多元方式將民眾有感；更重要是對接下來四年擘畫願景，包括都更、交通等清楚跟市民報告。

輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

蔣萬安合體柯志恩！人潮爭睹擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。柯志恩指出，她來陪伴正直、優秀的蔣市長，也希望台北很多高雄的鄉親，大家11月28日回高雄投票。

北市母雞恐被「殺鷄拔毛」…藍白合要重整？戴錫欽透露：要加速團結

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，母雞不夠強或被洋流幹掉，下面小雞也沒任何意義，主持人追問是否合體柯文哲？北市藍白合重整？戴錫欽透露，要加速團結，凝聚在一起。

赴鄭朝方競總致意遭撤銷黨籍 竹縣議員上官秋燕轟：逼人太甚

中國國民黨新竹縣黨部考核紀律委員會今天召開會議，審議縣議員候選人上官秋燕及峨眉鄉長候選人江寧增涉嫌違反輔選紀律案件，決議建請撤銷兩人黨籍，並依程序呈報中央核定。上官秋燕受訪直呼「不要逼人太甚！」痛批選戰剩下20多天，國民黨分裂又鬧內訌，「沒有團結的團隊會贏嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。