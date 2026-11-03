陳冠宇批鄭朝方人事爭議 遭點名候選人范格菱提告捍衛清白

無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇今質疑竹北市長鄭朝方用人涉政治及家族關係，並點名民進黨新竹縣議員候選人范格菱家人進入公所任職。范格菱駁斥，父親僅曾任鄭團隊無支薪志工，妹妹循正常程序聘用，並已對陳冠宇提告「意圖使人不當選」。

曾任綠黨召集人、民進黨立院黨團幕僚的陳冠宇今天在臉書發文，將矛頭指向民進黨新竹縣長候選人鄭朝方及竹北市公所人事任用，質疑鄭朝方把公共職缺作為政治籌碼，並點名范格菱一家，指范格菱擔任竹北市民代表後，父親進入鄭朝方團隊，妹妹則進入竹北市公所社會課任職，質疑相關人事安排。

范格菱晚間發聲駁斥，她表示，看到陳冠宇臉書貼文及相關新聞，心裡其實很不捨，因為這次被拿來討論的不只是她，而是她的家人，因此希望再次把事實說清楚。

范格菱說，父親過去曾擔任鄭朝方服務團隊的無給職志工，單純出於對地方的熱忱，從未在竹北市公所任職；妹妹則是依循正常聘用程序任職，並依法履行自己的工作職務。家人各自有自己的身分與工作，不應該因為她參選，就被捲入不必要的選舉攻防。

針對陳冠宇相關言論，范格菱表示，已正式提出「意圖使人不當選」告訴，後續將交由司法機關釐清，也會透過法律途徑捍衛自己與家人的權益。

范格菱說，她一直認為選舉可以有競爭、可以有不同立場，也歡迎外界檢視她的政見與問政表現，但不應透過不實指控傷害無辜家人，「事實不怕檢驗，謠言止於智者」。

她也表示，由衷希望不再有任何形式的選舉暴力，也請大家一起守護竹北乾淨、理性的選舉風氣；她會繼續做好自己該做的事，也會勇敢捍衛家人的清白與尊嚴。

竹北市公所則回應，所有人員聘用均依相關法令及正式程序辦理。另外，經查范父從未有在公所任職或領受薪資的紀錄。

范格菱長期關注親子、婦幼及學童通學安全等地方議題，2022年當選竹北市民代表，今年再獲民進黨提名參選新竹縣竹北東區縣議員。