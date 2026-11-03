快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安合體柯志恩！人潮爭睹擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票受訪。圖／取自競辦直播共訊畫面。
台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票受訪。圖／取自競辦直播共訊畫面。

台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。柯志恩指出，她來陪伴正直、優秀的蔣市長，也希望台北很多高雄的鄉親，大家11月28日回高雄投票。

2026九合一選舉

支持者看到柯志恩和蔣萬安抵達，除了高喊凍蒜，也高喊「高雄翻轉，台北會贏」立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆等立委也陪同一起拜票，徐巧芯不忘告訴支持者，今晚就留下來，在寧夏夜市吃飯，消費。

2人沿街向店家請託，還有年輕支持者與蔣萬安合影，還說「特別來看你」，也有民眾找柯志恩簽名，展現高人氣，不輸蔣萬安。 2人的衣服上也被支持者貼滿愛心貼紙。

蔣萬安掃街前受訪指出，今天非常高與柯志恩來到寧夏夜市，大家也看到，她在辯論會上傑出的表現，令人為之一亮，特別請柯志恩來感受台北夜市的魅力。之前自己到高雄六合夜市，當時就感受到高雄人的熱情，所以今天特別再邀請志恩來。

柯志恩表示，因為919的第一場大造勢，請萬安市長來力挺，在六合夜市也感受到高雄人對萬安市長的喜歡，今天趁北高電視辯論完後，趕快來串連，她就是來陪伴這位正直、非常優秀的蔣市長。

媒體也問蔣萬安，今天再來寧夏夜市，是來反攻？蔣萬安說，他很常走進夜市，特別是寧夏夜市，因為他就住在附近，常跟太太來，他非常喜歡這邊的阿婆飯團，還有蚵仔煎、麻油雞，常常會經過這，就帶一些回家給太太吃，給小朋友享用，這邊有很多美好的回憶，今天特別邀請志恩來，也陪她到幾個喜愛的店家，一起來品嚐美食。

媒體也問，賴瑞隆與沈伯洋是視訊連線，蔣萬安跟柯志恩是合體？兩個有差別？蔣萬安說，他們就用最實際的行動，走進夜市，走入基層，北高連線，上一次到六合夜市，今天換志恩來感受台北的寧夏夜市。

媒體追問，辯論會之後，台北的選情有稍微的止損？蔣萬安說，他辯論的時候就講過，「我真憨慢講話，但是我真實在」。

台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。圖／取自蔣萬安競辦共訊畫面
台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。圖／取自蔣萬安競辦共訊畫面

台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。記者林麗玉／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 高雄市選舉 柯志恩 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

辯論後聲勢看漲！柯志恩明北上合體逛夜市 蔣萬安7日南下旗山造勢

北高再合體抗洋流！蔣萬安柯志恩今晚寧夏市場拜票啟動聯合作戰

萬川合體 蔣萬安批國家機器打壓在野

高雄市長選舉公辦政見會11月14日登場 無提問無辯論

相關新聞

對抗「洋流」台中市曾告急？北市黨部主委證實但強調「已止損回穩」

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，洋流造勢，北市一度掉到變成「五五波」，且連台中的民調都受到影響，差距縮小，但辯論之後，台北、台中止損、稍微回穩。

抗洋流拚連任...蔣萬安坦言「我們是逆風」最後關鍵戰術曝

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目專訪今播出，接下來選戰倒數戰術？蔣說，第一很重要，是希望支持者清楚了解台北市四年政績；第二，會更多元方式將民眾有感；更重要是對接下來四年擘畫願景，包括都更、交通等清楚跟市民報告。

輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

蔣萬安合體柯志恩！人潮爭睹擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。柯志恩指出，她來陪伴正直、優秀的蔣市長，也希望台北很多高雄的鄉親，大家11月28日回高雄投票。

北市母雞恐被「殺鷄拔毛」…藍白合要重整？戴錫欽透露：要加速團結

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，母雞不夠強或被洋流幹掉，下面小雞也沒任何意義，主持人追問是否合體柯文哲？北市藍白合重整？戴錫欽透露，要加速團結，凝聚在一起。

赴鄭朝方競總致意遭撤銷黨籍 竹縣議員上官秋燕轟：逼人太甚

中國國民黨新竹縣黨部考核紀律委員會今天召開會議，審議縣議員候選人上官秋燕及峨眉鄉長候選人江寧增涉嫌違反輔選紀律案件，決議建請撤銷兩人黨籍，並依程序呈報中央核定。上官秋燕受訪直呼「不要逼人太甚！」痛批選戰剩下20多天，國民黨分裂又鬧內訌，「沒有團結的團隊會贏嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。